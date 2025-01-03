Израиль провел масштабный рейд на иранский ракетный завод в Сирии: было задействовано 100 истребителей и 120 военных

Военно-воздушные силы Израиля опубликовали детали одной из самых смелых и сложных операций коммандос, в ходе которой в сентябре 120 бойцов подразделений специального назначения совершили налет и уничтожили подземный иранский завод по производству ракет в Сирии. Рейд был успешно проведен элитным подразделением ВВС Израиля "Шальдаг" совместно с поисково-спасательным отрядом 669.

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Об этом пишет The Times of Israel. Во время проведения операции было задействовано 100 истребителей, ни один солдат не пострадал.

Военные, участвовавшие в уничтожении иранского ракетного завода, рассказали, что подземный взрыв можно было ощутить как "мини-землетрясение". После этого вертолеты улетели с места происшествия обратно в направлении моря, а затем вернулись в Израиль.

По словам военных, сотни сирийских солдат прибыли к месту происшествия примерно через час после ухода войск, что свидетельствует о дефиците времени для проведения операции. По оценкам Армии обороны Израиля, в ходе операции погибли около 30 охранников и сирийских солдат. Сирийские СМИ на тот момент сообщали о 14 погибших и 43 раненых.

Солдаты Израиля также захватили на объекте некоторые разведывательные документы, подтверждающие их оценку того, что завод был близок к вводу в эксплуатацию. Армия обороны Израиля заявила, что подземный объект не используется, а Иран вывел свои войска из Сирии после падения режима Асада.

По оценкам Армии обороны Израиля, на этом заводе могли производить от 100 до 300 ракет в год, в частности, ракеты большой дальности с возможностью полета до 300 километров, высокоточные ракеты с возможностью полета до 130 километров и ракеты малой дальности с возможностью полета от 40 до 70 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря Израиль атаковал военные цели вблизи Дамаска. Не менее 17 ударов ЦАХАЛ нанес по стратегическим туннельным комплексам, вероятно, предназначенным для хранения и запуска баллистических ракет и аэропортов.

Операция направлена на уничтожение современного оружия и других возможностей, чтобы они не попали в руки врага.

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