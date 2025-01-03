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Израиль провел масштабный рейд на иранский ракетный завод в Сирии: было задействовано 100 истребителей и 120 военных

Катя Поплюйко
Мир
2 минуты
2,4 т.
Израиль провел масштабный рейд на иранский ракетный завод в Сирии: было задействовано 100 истребителей и 120 военных

Военно-воздушные силы Израиля опубликовали детали одной из самых смелых и сложных операций коммандос, в ходе которой в сентябре 120 бойцов подразделений специального назначения совершили налет и уничтожили подземный иранский завод по производству ракет в Сирии. Рейд был успешно проведен элитным подразделением ВВС Израиля "Шальдаг" совместно с поисково-спасательным отрядом 669.

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Об этом пишет The Times of Israel. Во время проведения операции было задействовано 100 истребителей, ни один солдат не пострадал.

Военные, участвовавшие в уничтожении иранского ракетного завода, рассказали, что подземный взрыв можно было ощутить как "мини-землетрясение". После этого вертолеты улетели с места происшествия обратно в направлении моря, а затем вернулись в Израиль.

По словам военных, сотни сирийских солдат прибыли к месту происшествия примерно через час после ухода войск, что свидетельствует о дефиците времени для проведения операции. По оценкам Армии обороны Израиля, в ходе операции погибли около 30 охранников и сирийских солдат. Сирийские СМИ на тот момент сообщали о 14 погибших и 43 раненых.

Израиль провел масштабный рейд на иранский ракетный завод в Сирии: было задействовано 100 истребителей и 120 военных

Солдаты Израиля также захватили на объекте некоторые разведывательные документы, подтверждающие их оценку того, что завод был близок к вводу в эксплуатацию. Армия обороны Израиля заявила, что подземный объект не используется, а Иран вывел свои войска из Сирии после падения режима Асада.

Израиль провел масштабный рейд на иранский ракетный завод в Сирии: было задействовано 100 истребителей и 120 военных

По оценкам Армии обороны Израиля, на этом заводе могли производить от 100 до 300 ракет в год, в частности, ракеты большой дальности с возможностью полета до 300 километров, высокоточные ракеты с возможностью полета до 130 километров и ракеты малой дальности с возможностью полета от 40 до 70 километров.

Израиль провел масштабный рейд на иранский ракетный завод в Сирии: было задействовано 100 истребителей и 120 военных

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря Израиль атаковал военные цели вблизи Дамаска. Не менее 17 ударов ЦАХАЛ нанес по стратегическим туннельным комплексам, вероятно, предназначенным для хранения и запуска баллистических ракет и аэропортов.

Операция направлена на уничтожение современного оружия и других возможностей, чтобы они не попали в руки врага.

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