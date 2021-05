Израиль начал наземную операцию против ХАМАСа в секторе Газа. Фото и видео

Израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Ее проводят наземные и воздушные силы ЦАХАЛа.

Об этом сообщается в Twitter ведомства. В то же время в сети появились кадры, как военные ведут массированный огонь по целям палестинского исламистского движения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Наземные и воздушные подразделения армии обороны Израиля сейчас ведут атаку в секторе Газа", – сказано в заявлении Армии обороны Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что операция продлится столько, сколько будет необходимо.

"Я сказал, что мы заставим ХАМАС платить высокую цену (за ракетные удары по Израилю – ред.). Мы будем продолжать это делать с еще большей интенсивностью. Последнее слово не было сказано", – написал он в Twitter.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля, подполковник Джонатан Конрикус подтвердил агентству AFP, что израильские военные вошли на территорию Газы. При этом он не назвал количество сил, задействованных в операции.

Как пишет Times of Israel, военные применяют самолеты, вертолеты, танки и артиллерию.

Huge bombardment in the north and the east of #gaza strip , involving gunboats, fighter jets, and helicopters pic.twitter.com/6OkKCVO4Aa