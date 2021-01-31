Израиль удвоил штраф за нарушение карантина

Парламент Израиля Кнессет вдвое увеличил штраф за нарушение правил карантина. Вместо 5 тысяч новых израильских шекелей теперь он составит 10 тысяч шекелей (около 86 тысяч гривен, – ред.).

Как сообщает Times of Israel, согласно закону, который утвердил Кнессет, местные власти могут издавать административный запрет на работу школ, которые открылись в период карантина.

В поддержку закона высказались 42 депутата Кнессета, против – 18. Ужесточение штрафа произошло на фоне масштабного нарушения правил карантинных мер в религиозных общинах, а также из-за высокого уровня заражений и смертности от коронавируса.

"Новый закон больно ударит по учебным заведениям ультрарелигиозного сектора, которые возобновили занятия вопреки карантинным запретам", – сообщает израильский канал 9 TV. Особенно правительство возмутили массовые похороны ведущего ультраортодоксального раввина 99-летнего Мешулама Довида Соловейчика, который умер от коорнавирусной инфекции в возрасте 99 лет.

Как сообщается, принятие нового закона открывает путь для постановления правительства Израиля о продлении общенационального локдауна.

По состоянию на 31 января в Израиле около 1,7 миллиона человек получили обе дозы вакцины Pfizer. Еще более трех миллионов получили первую дозу. Население страны – 8,8 миллиона человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Израиле заявили об отсутствии тяжелых случаев заболевания коронавирусом после проведения вакцинации.