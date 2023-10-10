ЦАХАЛ ликвидировал двух лидеров политического крыла ХАМАС: что известно

Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам в Секторе Газа, используемым террористами ХАМАС. В результате одного из таких ударов были ликвидированы два высокопоставленных представителя политического офиса этой радикальной организации – Джавад Абу Шаммала и Закария Абу Маамар.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на слова представителя ХАМАС. В армии Израиля ликвидацию представителей группировки подтвердили и рассказали, чем занимался каждый из них.

"В результате авиаудара Израиля погибли два высокопоставленных чиновника ХАМАС в Секторе Газа, сообщил представитель группировки. Сообщается, что двое мужчин из политического офиса ХАМАС - Джавад Абу Шаммала и Закария Абу Маамар – были убиты в Хан-Юнисе на юге Сектора Газа", – гласит сообщение Sky News, появившееся днем 10 октября.

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Подтвердили ликвидацию высокопоставленных представителей ХАМАС и в ЦАХАЛ, пишет израильское издание The Times of Israel. Оба были уничтожены в ходе нанесения Израилем ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по Сектору Газа в ночь с 9 на 10 октября.

Ликвидированный Джавад Абу Шаммала являлся министром экономики ХАМАС, он отвечал за управление средствами группировки и, по данным израильской разведки, "выделял средства на финансирование и руководство террором в секторе Газа и за его пределами".

Второй ликвидированный, Закария Абу Муаммар, возглавлял отдел внутренних связей террористической группировки, заявили в ЦАХАЛ.

"Он был старшим руководителем ХАМАС и координатором террористических группировок в секторе Газа", – цитируют заявление военных журналисты.

Закария Абу Муаммар, по данным израильской разведки, был доверенным лицом главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синвара и членом "высшего форума" террористической группировки, участвовавшего в принятии решений относительно организации и планирования "многочисленных террористических акций против Государства Израиль".

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль: на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС учинили над участниками фестиваля на границе с Газой: на месте проведения мероприятия обнаружено свыше 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в сектор Газа.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже свыше 300 тысяч резервистов.

В Израиле заявили, что по "гнездам террористов" в Газе израильская армия наносит авиаудары. Только за минувшую ночь поражено порядка 200 объектов, используемых ХАМАС.

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