Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну: в чем причина

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата, что означает, что португальский дипломат не может въехать в Израиль. Причиной стал уклончивый комментарий Гутерреша, опубликованный после иранского обстрела 1 октября.

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Сайт Организации Объединенных Наций тогда распространил лаконичное заявление генсека: "Я осуждаю расширение конфликта на Ближнем Востоке с его очередной эскалацией. Это должно прекратиться. Нам абсолютно необходимо прекращение огня". Дипломат никак не упомянул Иран, который в тот вечер массированно атаковал Израиль ракетами.

Министр Кац отреагировал на это и 2 октября сообщил в X (Twitter), что теперь Гутерреш – нежелательная личность в Израиле без права въезда.

Глава МИД объяснил: любой, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю.

Кац резко раскритиковал Гутерреша. "Это генеральный секретарь, который еще не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября 2023 года, и не возглавил никаких усилий по объявлению их террористической организацией. Генеральный секретарь, поддерживающий террористов, насильников и убийц из ХАМАС, "Хезболлы", хуситов, а теперь и Ирана, родины мирового террора, останется пятном на истории ООН", – написал он.

Министр заверил, что государство продолжит защищать своих граждан и отстаивать национальное достоинство с Гутеррешем или без него.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 1 октября по всему Израилю прозвучали сирены из-за ракетного обстрела со стороны Ирана. Армия обороны отчиталась, что вражеских целей было более 180.

– Отбивать атаку помогали США и Иордания (в частности, два американских эсминца), однако были и прилеты.

– Позже в Пентагоне заявили, что эта иранская атака была вдвое масштабнее, чем апрельская. В Штатах также отметили, что координируют с Израилем потенциальный ответ Ирану.

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