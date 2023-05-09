Израиль нанес удары по сектору Газа, начав операцию 'Щит и стрела': ликвидированы командиры 'Исламского джихада'

Утром вторника, 9 мая, авиация Израиля нанесла удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа. В результате атак были убиты трое высокопоставленных командиров, которые несли ответственность за недавний ракетный обстрел Израиля.

Видео дня

Об этом сообщило издание France 24 со ссылкой на израильских военных. Свидетели сообщили, что взрыв прогремел на верхнем этаже многоквартирного дома в городе Газа и в доме в южном городе Рафах. Утром продолжались авиаудары по местам подготовки боевиков.

Израильская армия заявила, что воздушные бомбардировки под кодовым названием "Операция Щит и Стрела" были нацелены на Халила Бахтине, командира "Исламского джихада" в северной части сектора Газа, Тарека Иззелдина, посредника группы между ее членами в Газе и на Западном берегу, а также Дже Ганама, секретаря Военного совета ИГ. "Исламский джихад" подтвердил гибель трех человек.

Издание напомнило, что авиаудары наносятся на фоне обострения напряженности между Израилем и боевиками в секторе Газа, которым правит военизированная группировка ХАМАС. Напряженность связана с растущим насилием на оккупированном Западном берегу, где в последние месяцы Израиль почти ежедневно проводил рейды для задержания палестинцев, подозреваемых в планировании или совершении нападений на израильтян.

На прошлой неделе боевики из Газы выпустили несколько ракетных залпов по южному Израилю, а израильские военные ответили авиаударами после смерти голодавшего высокопоставленного члена "Исламского джихада", который находился под стражей в Израиле. Перестрелка закончилась непрочным прекращением огня при посредничестве Египта, ООН и Катара.

Напомним: в феврале палестинские боевики из сектора Газа выпустили шесть ракет по югу Израиля. Пять из них, выпущенных в сторону городов Ашкелон и Сдерот, сбили систему ПВО, а шестая упала на нежилую территорию.

В ответ авиация Израиля ударила по заводу по производству вооружения и военному комплексу, принадлежащему группировке ХАМАС в центральной и южной части Газы.

2 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по сектору Газа. Так Иерусалим ответил на атаки исламистов группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Воздушные силы Израиля атаковали военный пост, склад оружия, места производства вооружения и учебный центр ХАМАС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в апреле в Тель-Авиве был совершен двойной теракт, в результате которого погиб один человек и многие – получили ранения. Злоумышленник, открывший стрельбу, был задержан;

– Израиль объявил о начале мобилизации после серии атак на мирных граждан. Речь идет о призыве на службу полицейских и армейского резерва. Поводом для усиления мер безопасности стали столкновения израильской полиции с палестинцами у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!