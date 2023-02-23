Из сектора Газа по Израилю было выпущено шесть ракет: в ответ израильская авиация ударила по базе ХАМАС. Видео

В ночь на четверг, 23 февраля, палестинские боевики из сектора Газа выпустили шесть ракет по югу Израиля. Пять из них сбила система ПВО, а шестая упала на нежилую территорию.

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В ответ авиация Израиля ударила по заводу по производству вооружения и военному комплексу, принадлежащим группировке ХАМАС в центральной и южной части Газы. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter (видео размещены внизу новости).

Подвергшийся удару комплекс находится рядом с мечетью, медицинской клиникой, гостиницей, полицейским участком и школой.

"Это еще одно доказательство того, как террористическая организация ХАМАС использует гражданское население Газы, намеренно размещая свое оружие в центре гражданских районов", – заявили в Армии обороны Израиля.

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