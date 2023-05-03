Израиль нанес удар по сектору Газа. Фото и видео

Вечером во вторник, 2 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа. Так Иерусалим ответил на атаки исламистов группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на ЦАХАЛ. В сети опубликовали кадры последствий обстрела (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На них можно увидеть ряд прилетов от ударов, нанесенных Воздушными силами Израиля. Они атаковали военный пост, склад оружия, места производства вооружения и учебный центр ХАМАС.

Как известно, ранее во вторник из сектора Газа запустили по меньшей мере 25 ракет по Израилю, в результате чего семь человек получили ранения.

Первые три ракеты боевиков упали вблизи границы с сектором Газа на открытой местности, две ракеты разорвались в городе Сдерот. Еще четыре ракеты удалось перехватить, а 16 ракет упали на ненаселенной территории.

Причиной этого обстрела стало то, что за несколько часов до него в израильской тюрьме скончался высокопоставленный член "Исламского джихада" Хадер Аднан. Представители этой группы предупредили, что Израиль "заплатит высокую цену" за его смерть.

После атаки из сектора Газа израильские военные готовились к серьезному ответу исламистам. СМИ сообщали, что операция может продлиться более суток.

Напомним, что Израиль поздно вечером 6 апреля начал наносить удары по террористам на территории сектора Газа. Таким образом государство ответило на массированный ракетный обстрел своих северных регионов, совершенный ранее в этот день новой группировкой ХАМАС с территории Ливана.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже в апреле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале мобилизации после серии атак на мирных граждан. Речь идет о призыве на службу полицейских и армейского резерва.

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