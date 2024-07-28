Израиль ночью нанес удары по объектам 'Хезболлы' в Ливане. Опубликовано видео

Ночью 28 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по ряду объектов военизированной террористической организации "Хезболла". Под атакой оказались расположения боевиков как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана.

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В результаты были уничтожены хранилища оружия и инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Израильские военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по тайникам с оружием и террористической инфраструктуре "Хезболлы". ЦАХАЛ совершил атаки в районах Чабриха, Бордж-эль-Шмали, Бекаа, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа.

Накануне боевики "Хезболлы" обстреляли гражданскую инфраструктуру Израиля, вследствие чего погибло 12 человек, в том числе дети. Как сообщает The Times of Israel, все жертвы были в возрасте от 10 до 20 лет. Под ракетным ударом оказалось футбольное поле в Мадждаль-Шамсе.

После этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за смертоносную атакую по мирным жителям. В свою очередь представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что этот обстрел стал самым смертоносным нападением "Хезболлы" с момента начала боевых действий на границе Израиля и Ливана 8 октября 2023 года.

В Израиле отметили, что террористическая атака была осуществлена ​​с использованием ракеты иранского производства. При этом в ЦАХАЛ предупредили, что, когда Израиль нанесет ответный удар, "Хезболла может начать стрелять еще больше, и необходимо соблюдать осторожность и следовать инструкциям Командования тыла и Северного командования.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в Конгрессе США и заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать вести войну в Газе, пока весь военный потенциал ХАМАС не будет уничтожен. Тех, кто участвует в антиизраильских митингах, он раскритиковал, отметив, что они стоят рядом с убийцам и насильниками.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне встречи в президентом США Джо Байденом Нетаньяху сказал, что, что условия для прекращения огня и соглашения по освобождению заложников с ХАМАС "дозревают". То есть, обе стороны приближаются к соглашению о временном прекращении войны в секторе Газа.

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