Израиль может пойти на перемирие в секторе Газа, если начнется война с Ливаном – NYT

Военное руководство Израиля хотело бы пойти на прекращение огня с ХАМАС в секторе Газа, если ЦАХАЛ начнет операции против "Хезболлы" в Ливане. Израильтяне также пришли к выводу, что перемирие было бы самым быстрым способом освободить заложников.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова представителей службы безопасности Израиля. Генералы хотят пойти на такой шаг, даже если это на время сохранит ХАМАС у власти.

"Генералы считают, что перемирие было бы лучшим способом освободить примерно 120 израильтян, которые все еще содержатся, как мертвые, так и живые, в Газе", – говорится в сообщении.

Такая позиция военного командования страны усиливает разрыв между военными и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, выступающим против перемирия.

Военные объясняют, что ЦАХАЛ недостаточно оснащен для ведения дальнейших боевых действий после самой длинной войны Израиля за последние десятилетия. По мнению израильских генералов, их силам нужно время, чтобы восстановиться на случай, если начнется сухопутная операция против "Хезболлы".

Они (военные – Ред.) понимают, что пауза в Газе повышает вероятность деэскалации в Ливане. И у них меньше боеприпасов, запасных частей, меньше энергии, чем раньше, поэтому они также считают, что пауза в Газе дает нам больше времени для подготовки на случай, если разразится большая война с "Хезболлой", – сказал Эял Хулата, который до начала прошлого года работал советником Израиля по национальной безопасности и регулярно общается с высокопоставленными военными.

Следует заметить, что перемирие с ХАМАС действительно могло бы облегчить достижение соглашения с "Хезболлой". Последняя, напомним, заявила, что будет продолжать наносить удары по северу Израиля, пока он не прекратит боевые действия в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать воевать в секторе Газа до тех пор, пока не будет выполнена основная цель операции ЦАХАЛ – полностью ликвидировать террористическую группировку ХАМАС. Также страна стремится добиться и "всех других целей войны".

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