В Израиле тысячи людей пришли на прощание с убитыми 'Хезболлой' детьми, появление министров спровоцировало скандал. Фото

В Израиле тысячи людей собрались в Мадждаль-Шамсе на похороне детей, погибших в результате ракетного обстрела террористической организации "Хезболла". Стоит отметить, что появление министров спровоцировало скандал во время церемонии.

Видео дня

Люди заявили, что представителям правительства должно быть стыдно присутствовать на похоронах после девяти месяцев атак со стороны базирующейся в Ливане террористической группировки. Об этом сообщает The Times of Israel.

Присутствующие на похоронах пронесли фотографии своих погибших друзей и родственников, а по улицам города на Голанских высотах пронесли небольшие белые гробы. Несколько родственников и друзей жертв были увезены на машине скорой помощи для оказания медицинской помощи после того, как их переполнили эмоции.

Примечательно, что появление на церемонии прощания министров вызвало крайне негативные эмоции у местных жителей. Люди заявили, что израильское правительство месяцами не защищало их от атак террористической группировки "Хезболла".

"Вы бросили нас на девять месяцев, а теперь вы здесь? У вас нет стыда. Мальчик пошел играть в футбол и не вернулся домой", – заявил мужчина министру экономики Ниру Баркату и министру охраны окружающей среды Идит Силман, вызывая аплодисменты толпы.

Скорбящие также кричали ​​на министра финансов Бецалеля Смотрича.

Напомним, 27 июля ливанская группировка "Хезболла" произвела ракетный обстрел территории Израиля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс (Голанские высоты), где проживает религиозное сообщество друзов. Жертвами атаки стали 12 человек, большинство из которых дети и подростки, еще более 30 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 июля Армия обороны Израиля нанесла авиационные удары по ряду объектов военизированной террористической организации "Хезболла". Под атакой оказались расположения боевиков как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!