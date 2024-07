'Хезболла' обстреляла Голанские высоты: есть жертвы, Нетаньяху срочно прервал визит в США

В субботу, 27 июля, ливанская группировка "Хезболла" произвела ракетный обстрел территории Израиля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс (Голанские высоты), где проживает религиозное сообщество друзов. Жертвами атаки стали 11 человек, большинство из которых дети и подростки, еще более 30 человек получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщают The Times of Israel и The Jerusalem Post. Нападение произошло после того, как террористы заявили, что ЦАХАЛ убил четырех боевиков "Хезболлы".

Это была самая серьезная атака на мирных жителей Израиля с 7 октября 2023 года. Большинство жертв и пострадавших – это местные дети, игравшие в футбол.

"Террористическая организация "Хезболла" стоит за ракетным запуском футбольного поля в Мадждаль-Шамсе, повлекшим многочисленные жертвы среди гражданского населения, в том числе детей, ранее этим вечером", – отметили в Армии обороны Израиля.

"Хезболла" тем временем отрицает, что выпустила ракету, и заявляет, что не имеет отношения к инциденту. Официальные лица группировки сообщили ООН, что инцидент произошел якобы из-за попадания израильской ракеты ПВО в футбольное поле, заявил представитель США.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вернется из США раньше, чем планировал. Его самолет вылетит в 18:00 по местному времени, чтобы утром быть в Израиле.

Реакция на атаку

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что "мир не может продолжать сидеть молча перед лицом террористических атак" "Хезболлы", которые, по его словам, проходят по указанию "империи зла в Иране". Он пообещал, что государство Израиль будет твердо защищать своих граждан и свой суверенитет.

"Хезболла", вооруженная и финансируемая Ираном, не делает разницы между ребенком или взрослым, солдатом или гражданским, евреем или мусульманином, друзами или христианами. Сегодня террористы "Хезболлы" жестоко напали и убили детей, единственным преступлением которых было то, что они вышли играть в футбол. Они не вернулись", – сказал политик.

Лидер оппозиции Яир Лапид призывает правительство положить конец этим атакам "Хезболлы" с севера. Его поддержал министр культуры и спорта Мики Зохар, который требует от властей Израиля "прекратить промедление и нанести смертельный удар "Хезболли".

"Чем больше мы будем откладывать кампанию, тем более болезненную цену заплатим. Красная линия пересечена давно. Пора действовать", – добавил он.

Министр финансов Бецалель Смотрич призвал к ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. "За смерть маленьких детей Насралла должен заплатить головой. Ливан должен заплатить в целом", – написал он.

Правительство Ливана тем временем осудило "все акты насилия и агрессии против мирного населения". Там призвали к немедленному прекращению боевых действий после месяцев обменов ударами через границу между "Хезболлой" и ЦАХАЛ.

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, движение "Хезболлах" заплатит за это самую высокую цену, "какую оно еще не платило".

Будет ли теперь война

В США обеспокоены тем, что этот удар по Голанским высотам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой". Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

"Случившееся сегодня может стать триггером, из-за которого мы волновались и которого пытались избежать в течение 10 месяцев", – говорит собеседник издания.

Тем временем министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Израиль приближается к тотальной войне против "Хезболлы" и Ливана после ракетного обстрела футбольного поля.

"Атака "Хезболлы" пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим", – сказал он.

Высокопоставленные военные и представители службы безопасности представили министру обороны Израиля Йоаву Галанту "варианты действий против "Хезболлы" в ответ на ракетный обстрел. Он определял направления действий и дал указание оборонному ведомству, отметили в минобороны, не раскрывая деталей.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, военное руководство Израиля хотело бы пойти на прекращение огня из ХАМАС в секторе Газа, если ЦАХАЛ начнет операцию против "Хезболлы" в Ливане. Израильтяне также пришли к выводу, что перемирие было бы самым быстрым способом освободить заложников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!