В Израиле к утру после теракта 13-летний подросток расстрелял людей: есть раненые. Фото и видео

В Израиле на утро после теракта, который произошел в День памяти жертв Холокоста, случилось новое вооруженное нападение. Злоумышленник открыл огонь на территории местной достопримечательности "Город Давида".

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В результате два человека получили ранения, террорист нейтрализован – он также был ранен и доставлен в больницу. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщает Israel Today (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

По данным AP, пострадали двое мужчин, отец и сын – 23 и 47 лет, они госпитализированы. Издание сообщает, что полиция Израиля предварительно квалифицирует инцидент как теракт. Как сообщается, террористом оказался 13-летний подросток из Восточного Иерусалима.

Напомним: накануне в Иерусалиме также произошел теракт, в результате которого погибли 8 человек. Также есть много раненых. Террорист был ликвидирован силами безопасности после попытки сбежать.

Мужчина начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Вскоре на место прибыли медики для оказания помощи пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Стамбуле в ноябре 2022 года произошел теракт. Недалеко от консульства РФ раздался мощный взрыв. В результате пострадал 81 человек, а шестеро погибли. Причиной взрыва, вероятнее всего, стал теракт, устроенный террористом-смертником, которого уже задержали;

– также в ноябре теракты произошли в Иерусалиме. Взрывы прогремели в людных местах. В результате происшествия есть пострадавшие.

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