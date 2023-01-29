В столице Ирана прогремели мощные взрывы: что происходит в стране. Видео и все детали

В ночь на воскресенье, 29 января, в столице Ирана Тегеране прогремели мощные взрывы. Также в городе были слышны пулеметные очереди.

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Соответствующие кадры распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В Тегеране якобы были атакованы правительственные здания.

Сообщения о взрывах поступали из ряда иранских городов – Хой, Салими, Хамадан, Джаванруд, Рашт. Местные паблики также писали о работе ПВО и о том, что Иран поднял в небо боевые самолеты.

На западе страны была объявлена воздушная тревога.

В Telegram-канале офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина сообщается, что иранская оппозиция призвала всех граждан Ирана удалиться от военных баз и складов. Их предупредили о новых волнах ударов.

К атакам также присоединились иранские революционеры. В городе Джаванруд на западе Ирана начался интенсивный стрелковый бой.

"Сообщается, что жители Тегерана радуются атакам на военные объекты и кричат из окон "Смерть диктатору, смерть Хаменеи", – пишет Левин.

За атаками может стоять Израиль?

Пока ни одна из стран официально не взяла на себя ответственность за взрывы в Иране. Однако атаки начались сразу после террористических актов в Израиле и в секторе Газа, в результате которых погибло много израильтян, отметил журналист Юрий Бутусов.

"Только Израиль смог бы нанести столь мощный удар дронами", – считает он.

Примечательно, что 28 января состоялось заседание Кабинета министров Израиля, на котором обсуждали теракты в Иерусалиме.

"Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Кто попытается навредить нам – мы навредим им, и всем, кто им помогает", – заявил на нем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Добавим, что, как пишет Игаль Левин, подразделения Армии обороны Израиля с полуночи 29 января начали работу по объектам "иранских прокси" в Вифлееме, Бейт-Уммаре и Шхеме.

Что этому предшествовало

В ночь с 28 на 29 января Иран оказался под атакой беспилотников, сразу в нескольких местах прогремели взрывы. На данный момент подтверждено:

– Пожар на заводе по производству боеприпасов и БПЛА.

– Пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

– Пожар на заводе по производству оружия.

– Взрывы на военной базе в Хамадане и Кередже.

– Взрывы на территории некоторых воинских частей Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Иране в ночь на воскресенье прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов. Инцидент произошел в городе Исфахан.

– А в промышленном районе Шахид Салими вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии.

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