Израиль начал новую наземную операцию в секторе Газа: озвучена цель

Армия обороны Израиля начала новый этап наземной операции на севере сектора Газа. Таким образом бойцы ЦАХАЛ намерены помешать попыткам ХАМАС перегруппироваться и восстановить свое присутствие на севере Газы.

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Израильские войска отметили, что все мирные жители с севера сектора Газа будут иметь возможность эвакуироваться в расширенные гуманитарные зоны. Об этом в соцсети Х заявил спикер Армии обороны Израиля для арабских СМИ Авихай Адрае.

В ЦАХАЛ заявили, что израильские военные в ночь на 6 октября окружили город Джабалия. В этом районе действуют 401-я и 460-я бронетанковые бригады 162-й дивизии. Отмечается, что 162-я дивизия была выведена из Рафаха и Филадельфийского коридора (района границы Египта и Газы) после пяти месяцев пребывания там, она передала ответственность за этот район дивизии "Газа" Армии обороны Израиля.

Также появилась информация, что в районе Джабалии ночью прогремели мощные взрывы. Позже Армия обороны Израиля сообщила, что провела волну авиаударов и артиллерийских обстрелов, когда войска вошли в этот район. Военные заявили, что удары были нанесены по десяткам объектов ХАМАС в Джабалии, включая склады оружия, туннели, ячейки боевиков и другую инфраструктуру.

Кроме того, в ЦАХАЛ предупредили, что операция будет продолжаться столько, сколько необходимо. При этом будут наноситься систематические удары и полностью уничтожаться террористическая инфраструктура в этом районе.

Стоит отметить, что операция ознаменовала четвертое наступление Армии обороны Израиля на Джабалию с начала войны 7 октября 2023 года. Последний раунд боевых действий там в мае был описан Армией обороны Израиля и некоторыми офицерами как "интенсивный и самый жестокий" за всю войну. Операция в Газе началась всего через несколько дней после того, как военные начали наземное наступление в Ливане против террористической группировки "Хезболла".

В ходе операции Армия обороны Израиля объявила, что готовится эвакуировать мирных жителей со всего севера Газы и увеличит размер обозначенной Израилем гуманитарной зоны в южной части сектора. Также ЦАХАЛ опубликовал карты для палестинского гражданского населения, на которых обозначены потенциальные зоны эвакуации на севере Газы, включая блокированные зоны, соответствующие районам и регионам.

Напомним, уже несколько дней Армия обороны Израиля продолжает наземную кампанию по ликвидации террористической группировки "Хезболла" в Ливане. С начала операции израильскими войсками было убито не менее 440 боевиков.

Ранее сообщалось, что национальная разведывательная служба Израиля "Моссад" провела одну из самых успешных операций в истории разведывательных служб, в результате которой были ранены и убиты тысячи членов террористической организации "Хезболла". Такой результат стал возможным благодаря заложенной в пейджеры Apollo AR924 взрывчатке.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной ракетной атаки Ирана 1 октября бывший израильский премьер-министр Нафтали Бенет заявил, что у Израиля есть самая большая за последние 50 лет возможность изменить облик Ближнего Востока. Он призвал "немедленно" принять меры против ядерной программы Ирана.

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