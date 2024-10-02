"Надо действовать немедленно": экс-премьер Израиля призвал уничтожить ядерную программу Ирана

После массированного иранского обстрела, совершенного вечером 1 октября, у Израиля есть самая большая за последние 50 лет возможность изменить облик Ближнего Востока. Бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннетт призвал "немедленно" принять меры против ядерной программы Ирана.

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На своей странице в X (Twitter) он написал, что Тегеран хорошо играл свою партию в шахматы, но совершил огромную ошибку, обстреляв Израиль. Страна должна ответить, уверен он.

"Бывают моменты, когда история стучится в нашу дверь, и мы должны ее открыть. Эту возможность нельзя упускать", – призвал политик.

Беннетт считает, что более подходящего момента не будет. "Мы должны действовать *сейчас*, чтобы уничтожить ядерную программу Ирана, его центральные энергетические объекты и окончательно парализовать этот террористический режим", – написал он.

Бывший премьер заявил, что нужно "устранить эту ужасную угрозу будущему наших детей" и отомстить за преступления Ирана.

Впрочем, он отметил, что у иранского народа может появиться "возможность восстать и сбросить режим, который тиранит его женщин и дочерей".

"У нас есть оправдание. У нас есть инструменты. Теперь, когда "Хезболла" и ХАМАС парализованы, Иран оказался беззащитным", – заявил Беннетт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 1 октября Иран со своей территории запустил более 180 ракет по Израилю. Отбивать атаку стране помогали США и Иордания, однако были и прилеты.

– В Белом доме заявили, что США координируют с Израилем потенциальный ответ Ирану. Перед массированным обстрелом Вашингтон предупреждал Иерусалим о готовящейся вражеской воздушной атаке.

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