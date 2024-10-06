Один из самых больших успехов разведывательных служб в истории: в WP узнали, как Израиль готовил 'пейджерную операцию'

Национальная разведывательная служба Израиля "Моссад" провела одну из самых успешных операций в истории разведывательных служб, в результате которой были ранены и убиты тысячи членов террористической организации "Хезболла". Такой результат стал возможным благодаря заложенной в пейджеры Apollo AR924 взрывчатке.

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Израильская разведка готовилась к операции долгие годы и достигла желаемого результата несмотря на разветвленную сеть и заслуженную репутацию параноиков членов "Хезболлы". Об этом сообщает The Washington Post.

Террористы "Хезболла" были уверены в отсутствии риска, что пейджеры когда-либо будут отслежены израильскими разведывательными службами. Боевики были настолько впечатлены пейджерами Apollo AR924, что закупили 5000 штук и начали раздавать их бойцам среднего звена и вспомогательному персоналу. При этом никто из пользователей не подозревал, что они носят искусно изготовленную израильскую бомбу. По данным официальных лиц Израиля, США и стран Ближнего Востока, около 3000 офицеров и членов "Хезболлы" были убиты или ранены, когда израильская разведывательная служба "Моссад" 17 сентября дистанционно привела в действие устройства.

Эта операция стала одним из самых успешных и изобретательных проникновений в систему противника разведывательной службой в недавней истории. Но ключевые детали операции, включая то, как она была спланирована и проведена, и споры, которые она породила в израильском истеблишменте безопасности и среди союзников, только сейчас выходят на свет.

Израильские, арабские и американские сотрудники служб безопасности, а также ливанские официальные лица, близкие к "Хезболле", рассказали на условиях анонимности, что подрыв пейджеров стал результатом многолетнего плана, который возник в штаб-квартире "Моссада "в Тель-Авиве и в конечном итоге включал в себя группу оперативников и сообщников в нескольких странах.

Идея пейджерной операции возникла в 2022 году, а часть плана начала воплощаться в жизнь более чем за год до атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, которая поставила регион на путь войны. Израильская разведывательная служба, отвечающая за борьбу с иностранными угрозами, годами работала над тем, чтобы внедрить в "Хезболлу" электронный мониторинг и информаторов. Со временем лидеры террористической группировки научились беспокоиться об уязвимости для израильского наблюдения и взлома, опасаясь, что даже обычные мобильные телефоны могут быть превращены в контролируемые Израилем устройства для подслушивания и слежения.

Так родилась идея создания своего рода троянского коня связи. "Хезболла" искала защищенные от взлома электронные сети для передачи сообщений, и "Моссад" придумал пару уловок, которые заставили бы группу боевиков приобрести устройства, которые казались идеальными для этой работы.

Первая часть плана начала внедряться в Ливане "Моссадом" почти десять лет назад, в 2015 году. Пейджеры содержали огромные аккумуляторные батареи, скрытую взрывчатку и систему передачи, которая давала Израилю полный доступ к коммуникациям "Хезболлы". По словам чиновников, в течение девяти лет израильтяне довольствовались тем, что подслушивали террористов, оставляя за собой возможность превратить рации в бомбы в случае будущего кризиса. Но затем появилась новая возможность и блестящий новый продукт: небольшой пейджер, оснащенный мощной взрывчаткой.

В 2023 году члены "Хезболлы" начали получать предложения о массовой закупке пейджеров Apollo под тайваньским брендом, хорошо известной торговой марки и линейки продуктов с мировым распространением и без видимых связей с израильскими интересами. По словам чиновников, тайваньская компания не знала о плане "Моссада".

Предложение о продаже поступило от доверенного лица по маркетингу, связанного с Apollo. Лицо по маркетингу, личность и гражданство которой чиновники отказались раскрывать, была бывшим торговым представителем на Ближнем Востоке тайваньской фирмы, которая создала свою собственную компанию и приобрела лицензию на продажу линейки пейджеров под брендом Apollo. В 2023 году она предложила "Хезболла" сделку на один из продуктов, которые продавала ее фирма – прочный и надежный пейджер AR924.

Как оказалось, фактическое производство устройств было передано на аутсорсинг, и должностное лицо по маркетингу не имело представления об операции и не знало, что пейджеры были физически собраны в Израиле под надзором "Моссада". Пейджеры имели уникальную особенность: батарейный блок, в котором скрывалось небольшое количество мощного взрывчатого вещества. По словам чиновников, в результате инженерной идеи, компонент бомбы был так тщательно спрятан, что его практически невозможно было обнаружить, даже если разобрать устройство. Израильские чиновники полагают, что "Хезболла" разобрала некоторые пейджеры и, возможно, даже просвечивала их рентгеном.

Также невидимым был удаленный доступ "Моссада" к устройствам. Электронный сигнал от разведывательной службы мог вызвать взрыв тысяч устройств одновременно. Но для обеспечения максимального ущерба взрыв мог быть также вызван специальной двухэтапной процедурой, необходимой для просмотра защищенных сообщений, которые были зашифрованы. Чтобы прочитать сообщение, нужно было нажать две кнопки, на практике это означало использование обеих рук.

По словам чиновников, в израильском истеблишменте безопасности разгорелись жаркие дебаты. Все, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, осознавали, что тысячи пейджеров могут нанести неисчислимый урон "Хезболле", но также могут спровоцировать яростный ответ, включая массированный ответный ракетный удар со стороны выживших лидеров "Хезболлы", с возможным участием Ирана. В конечном итоге Нетаньяху одобрил приведение в действие устройств, пока они могли нанести максимальный ущерб. В течение следующей недели Моссад начал подготовку к детонации как пейджеров, так и раций, которые уже были в обращении. Тем временем в Иерусалиме и Тель-Авиве дебаты по поводу кампании "Хезболлы" расширились и включили еще одну крайне важную цель – главаря террористической группировки Хасана Насраллу.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль официально опроверг свою причастность к массовым взрывам пейджеров и раций в Ливане. Президент страны Ицхак Герцог заявил, что "категорически отвергает всякую связь с тем или иным источником операций". Он также добавил, что ливанская "Хезболла" нажила себе немало врагов и намекнул, что синхронные подрывы могут быть делом рук именно этих врагов "Хезболлы".

Однако, по данным СМИ, именно Израиль приложил руку к производству пейджеров, массово взорвавшихся у боевиков террористической организации "Хезболла" в Ливане. Операция по созданию цепочки поставок планировалась не менее 15 лет.

По неподтвержденным официально данным, электронные устройства с "сюрпризом" начали поступать в Ливан летом 2022 года. Они были активированы только 17 и 18 сентября 2024 года.

Тем временем издание The New York Times назвало блестящую операцию Израиля "троянским конем" по-новому.

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