Израиль может приостановить войну с ХАМАСом на 42 дня: Нетаньяху назвал условия

Официальный Тель-Авив может приостановить войну с террористической организацией ХАМАС на 42 дня. Но есть несколько условий.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Его слова передает телеканал i24.

Глава израильского правительства отмечает, что его страна готова обсуждать условия окончания войны с ХАМАСом.

При этом, по его словам, война не закончится, если Израиль не добьется всех своих целей.

"Мы можем приостановить войну на 42 дня для возвращения заложников. Мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят увидеть, сдадимся ли мы", – заявил Нетаньяху.

Он напомнил, что Израиль стремится ликвидировать ХАМАС и освободить всех заложников.

"В этом соглашении много деталей. Война не закончится, если мы не добьемся всех наших целей. Мы не откажемся от абсолютной победы", – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что условия его страны для прекращения конфликта в секторе Газа не изменились после того, как президент США представил план прекращения огня. Он повторил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, прежде чем Израиль согласится прекратить войну, поставив под вопрос заявление Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 28 мая, израильские танки впервые продвинулись в центр Рафаха в секторе Газа. Бронетехнику заметили у мечети Аль-Авда, центральной достопримечательности города. Местные жители рассказали, что ночью ЦАХАЛ нанес авиаудары и танковый огонь по городу, несмотря на значительный международный резонанс, который имел авиаудар по палаточному городку.

Однако Соединенные Штаты не считают последние действия Израиля в Рафахе "полномасштабным вторжением". Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Америка "не видела, чтобы Израиль шел большими подразделениями, большим количеством войск" в город.

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