'Что-то пошло не так': Нетаньяху назвал удар по палаточному городку в Рафахе трагической ошибкой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, 27 мая, что авиаудар по палаточному лагерю в районе Рафах, на юге Газы, в результате которого погибли десятки палестинцев, не преследовал цели привести к жертвам среди гражданского населения. По его словам, Израиль расследует этот инцидент.

Об этом Нетаньяху сказал в своей речи в парламенте. Его слова цитирует агентство Reuters.

Нетаньяху отметил, что Израиль предпринял попытки обеспечить безопасность мирных жителей, эвакуировав миллион человек из Рафаха, где, как предполагали, перед наступлением Израиля было 1,5 миллиона человек. Премьер подчеркнул, что для Израиля инцидент стал трагедией.

"В Рафахе мы уже эвакуировали около 1 миллиона некомбатантов, и, несмотря на все наши усилия, чтобы не навредить некомбатантам, что-то, к сожалению, пошло трагически не так", – сказал он.

Нетаньяху также добавил, что проводится расследование.

"Мы расследуем инцидент и будем делать выводы, потому что это наша политика", – сказал он.

Издание отметило, что речь Нетаньяху в парламенте прерывали крики оппозиционных законодателей.

Напомним, 26 мая Армия обороны Израиля нанесла удар по городу Рафах на юге Газы и уничтожила двух командиров ХАМАС, ответственных за теракты на Западном берегу реки Иордан. В ЦАХАЛ отметили, что удар был нанесен на основе "точных разведывательных данных".

Однако сама атака и вызванный ею пожар привели к жертвам среди гражданского населения. В Газе заявили, что в результате удара со стороны Израиля погибли 35 человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

Главный прокурор МКС в Гааге Карим Хан подал ходатайство об ордерах на арест Нетаньяху, Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара и двух других должностных лиц группировки. Он считает, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества в секторе Газа.

Нетаньяху в ответ назвал "новым антисемитизмом" сравнение Израиля с ХАМАС, а решение прокурора МКС - "абсурдным и ложным".

США приостановили передачу бомб Израилю из-за его военной операции в Рафахе. Президент Джо Байден заявил, что Вашингтон откажется от поставок вооружения, включая снаряды для артиллерии, если в Рафах вторгнется израильская армия.