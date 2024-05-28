Армия Израиля продвинулась в центр города Рафах в секторе Газа – Reuters

Во вторник, 28 мая, израильские танки впервые продвинулись в центр Рафаха в секторе Газа. Бронетехнику заметили у мечети Аль-Авда, центральной достопримечательности города.

Об этом сообщило издание Reuters. Израильские военные заявили, что продолжают действовать в районе Рафаха, однако не комментировали сообщение о продвижении в центр города.

Местные жители рассказали, что ночью ЦАХАЛ нанес авиаудары и танковый огонь по городу, несмотря на значительный международный резонанс, который имел авиаудар по палаточному городку 26 мая. В результате него погибли десятки палестинцев. После этого нападения мировые лидеры выразили ужас из-за пожара в определенной "гуманитарной зоне", где искали убежища целые семьи. Они призвали к исполнению приказа Мирового суда о прекращении нападения Израиля.

Один из местных жителей рассказал журналистам: "Танковые снаряды падают везде в Тель-Ас-Султане. Многие семьи покинули свои дома в западной части Рафаха под обстрелами на протяжении всей ночи".

Медиа отметило, что Израиль продолжает нападения, несмотря на решение Международного суда ООН, которое приказало ему прекратить. В то же время Израиль заявляет, что хочет искоренить засевших в Рафахе боевиков ХАМАС и спасти заложников, которых, по его словам, удерживают в этом районе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудар по палаточному лагерю в районе Рафах, в результате которого погибли десятки палестинцев, не преследовал цели принести жертвы среди гражданского населения. По его словам, Израиль расследует этот инцидент.

– 27 мая на КПП "Рафах", что на границе сектора Газа и Египта произошла перестрелка между израильскими и египетскими военными. В результате стрельбы был убит египетский пограничник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!