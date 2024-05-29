США не признали операцию Израиля в Рафахе 'большим наступлением'

Соединенные Штаты не считают последние действия Израиля в южном городе сектора Газа Рафахе "полномасштабным вторжением". Поэтому в Белом доме "нет никаких изменений в политике, о которых можно говорить" относительно военной поддержки Израиля.

Об этом заявил спикер Белого дома Джон Кирби. Ранее президент США Джо Байден заявил, что полномасштабное вторжение в Рафах "будет пересечением красных линий" и США прекратят поддержку Израиля.

Мы все еще не верим, что масштабная наземная операция в Рафахе оправдана. И мы ее не видели на данный момент. Мы не видели, чтобы Израиль шел большими подразделениями, большим количеством войск, в колоннах и формированиями каким-нибудь скоординированным маневром против нескольких целей на земле", – сказал Кирби после сообщений о танках Израиля в центре города.

Также Кирби прокомментировал авиаудар по палаточному лагерю в городе и вызванный им пожар. По его словам, кадры с места событий были "сердцеразрывающими" и "ужасающими". Однако, по его словам, Белый дом прислушивается к заявлениям Израиля, уверяющим, что расследует инцидент. Также в Израиле заявили, что пожар в лагере мог быть вызван взрывом оружия террористов ХАМАС.

Так или иначе, но "в результате этого конфликта не должно быть погибших невинных людей", добавил американец.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 28 мая, израильские танки впервые продвинулись в центр Рафаха в секторе Газа. Бронетехнику заметили у мечети Аль-Авда, центральной достопримечательности города. Местные жители рассказали, что ночью ЦАХАЛ нанес авиаудары и танковый огонь по городу, несмотря на значительный международный резонанс, который имел авиаудар по палаточному городку.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудар по палаточному лагерю в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев, не имел цели повлечь за собой жертвы среди гражданского населения. .

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