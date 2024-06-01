'Условия Израиля не изменились': Нетаньяху напомнил, когда прекратится война в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что условия его страны для прекращения конфликта в секторе Газа не изменились после того, как президент США представил план прекращения огня. Он повторил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, прежде чем Израиль согласится прекратить войну, поставив под сомнение заявление Джо Байдена.

Об этом сообщает The Guardian. "Условия Израиля для прекращения войны не изменились: уничтожение военного и управленческого потенциала Хамаса, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представляет угрозы для Израиля", – сказал премьер-министр Израиля.

"Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как эти условия будут выполнены, является неудачной", – добавил он.

Комментарии прозвучали после заявления Байдена поздно вечером в пятницу, в котором он призвал ХАМАС принять, по его словам, новую дорожную карту из трех фраз к постоянному прекращению огня в девятимесячной войне.

ХАМАС опубликовал в пятницу заявление, в котором говорится, что он воспринял эти предложения "положительно", после того как всего за день до этого подтвердил свою позицию о том, что он не будет участвовать в переговорах, пока израильские военные операции продолжаются в секторе Газа.

Заявление Байдена приветствовали мировые лидеры, несмотря на протест Израиля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал "все стороны воспользоваться этой возможностью для прекращения огня, освобождения всех заложников, гарантирования беспрепятственного гуманитарного доступа и, в конечном итоге, прочного мира на Ближнем Востоке".

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 28 мая, израильские танки впервые продвинулись в центр Рафаха в секторе Газа. Бронетехнику заметили у мечети Аль-Авда, центральной достопримечательности города. Местные жители рассказали, что ночью ЦАХАЛ нанес авиаудары и танковый огонь по городу, несмотря на значительный международный резонанс, который имел авиаудар по палаточному городку.

Однако Соединенные Штаты не считают последние действия Израиля в Рафахе "полномасштабным вторжением". Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Америка "не видела, чтобы Израиль шел большими подразделениями, большим количеством войск" в город.

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