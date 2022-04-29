Израиль и ряд европейских стран призвали своих граждан покинуть территорию Приднестровья

Израиль, Германия и ряд других государств призвали своих граждан как можно скорее покинуть территорию Приднестровья из-за "ухудшения ситуации с безопасностью". С такими же рекомендациями выступили в дипломатических учреждениях США, Канады, Британии, Болгарии и Франции.

Так, посол Израиля в Молдове Джоэл Лайон на своей странице в Twitter отметил, что возможности израильского Министерства иностранных дел по оказанию помощи своим гражданам, проживающим в регионе, ограничены.

"Гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее. МИД призывает тех, кто планирует прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить поездку", – написал он.

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На сайте МИД Германии также появилось сообщение с призывом не посещать регион.

"Ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась. На этом фоне поездки в Приднестровье категорически не приветствуются. Проверьте, является ли ваше пребывание там обязательным. Следуйте инструкциям местных властей/сил безопасности. Следите за местными и социальными сетями", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическим ведомстве Болгарии следом за другими странами посоветовали своим гражданам "воздержаться от поездок в Приднестровье". Рекомендации опубликованы на сайте МИД страны.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Канады написали: "Избегайте любых поездок в Приднестровье на северо-востоке Молдовы из-за риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь в Приднестровье, вы должны немедленно уехать. Наши возможности по оказанию консульских услуг в этом регионе сильно ограничены", – сказано в публикации.

Напомним, российские пропагандистские медиа и власти самопровозглашенной ПМР сообщили, что "Министерство госбезопасности" в Тирасполе обстреляли из гранатометов. На фото, опубликованных в соцсетях, видны тубусы от гранатомета и последствия обстрела.

Разведка Украины заявила, что взрывы в Приднестровье являются провокацией, которую организовала ФСБ России для нагнетания и наращивания антиукраинских настроений. А в Генштабе ВСУ считают, что РФ хочет привлечь боевиков из непризнанного региона к войне. Президент Молдовы Майя Санду ответственность за атаки возложила на силы внутри региона, неконтролируемого конституционными властями.

26 апреля в Приднестровье заявили о двух взрывах в поселке Маяк, а 27 апреля стрельба произошла снова – на этот раз возле села Колбасна, где базируются крупные артиллерийские склады. Так называемые власти Приднестровья заявили, что над населенным пунктом были замечены несколько дронов, которые якобы были запущены с территории Украины.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ намерена "раскачать" ситуацию в Приднестровье. По словам чиновника, власть Молдовы должна сотрудничать с Украиной, чтобы избежать "визита" оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, после серии взрывов в Приднестровье люди массово уезжают из так называемой ПМР на подконтрольную Молдове территорию. На выезде из непризнанной республики образовались необычно огромные пробки.