Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

Дария Скуб
Мир
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Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

В 2021 году украинцы в разных отраслях одерживали победы на мировой арене. Они запускали ракеты в космос, выигрывали международные премии, их композиции занимали первые места в Spotify, а наряды украинских брендов надевали голливудские звезды.

Узнайте в материале OBOZREVATEL больше об этих и других достижениях соотечественников.

1. Go_A "Шум" заняла на "Евровидении" 5 место

22 мая 2021 года стало известно, что Украина на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" заняла 5 место. Нашу страну представляла электрофольк-группа Go_A с песней "Шум". Следует отметить, что от зрителей эта композиция набрала 267 баллов. Большим результатом могут похвастаться только победители – Måneskin "Zitti e buoni" (318 баллов от зрителей).

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Кроме того, в 2021 году – группа Go_A впервые в украинской истории попала в глобальный музыкальный чарт Billboard 200. Некоторое время композиция "Шум" была в этом рейтинге на 80 месте. До этого трек занял первое место в трендах Spotify.

В результате Украина стала единственной участницей конкурса "Евровидение", представители которой всегда становились финалистами. Ведь украинские исполнители и группы попадали в финал 16 раз. Этот рекорд вряд ли получится побить кому-нибудь в ближайшие 17 лет.

Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

2. Мировые звезды выбирают наряды от украинских дизайнеров

Раньше наибольшим спросом пользовались бренды Dior, Gucci или, например, Versace. А теперь звезды все чаще ищут альтернативу нарядам этих производителей. Они предпочитают нетривиальную одежду, потому что хотят быть в центре внимания.

Знаменитости мирового масштаба – Мадонна, Ариана Гранде, Кэти Перри и другие, нередко носят на красных дорожках и в повседневной жизни вещи, которые создали украинские дизайнеры.

  • Ksenia Schneider – бренд, который шьет наряды из переработанных материалов и с инновационными цифровыми концепциями. Этой одеждой пополнили свой гардероб Хайди Клум, Селин Дион, Элли Голдинг, Белла и Джиджи Хадид, а также Дуа Липа.

Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

  • Frolov – украинский бренд одежды и аксессуаров. Вещи от креативного директора Ивана Фролова выбирают Рита Ора, Гвен Стефани, Дуа Липа, Doja Cat и другие звезды.

Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

  • Sleeper – универсальная одежда: как для дома, так и для улицы. Вещи этого бренда приобрели Кэти Перри, Кендалл Дженнер, Эмма Робертс, Селена Гомес и другие знаменитости. Кроме того, в сиквеле сериала "Секс в большом городе" – "И просто так" – актриса Кристин Дэвис надела пижаму украинского бренда Sleeper.

Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года
Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

3. Награды украинских фильмов в 2021 году

2021 год для украинских картин был урожайным на награды. За профессиональный подход к съемкам и качественные сценарии они получали признание во многих номинациях мировой киноиндустрии:

  • Полнометражный фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" на Международном фестивале в Сиэтле (SIFF 2021) получил награду в категории "Документальное кино".

  • Лента Екатерины Горностай "Стоп-Земля" на Берлинском кинофестивале получила награду "Хрустальный медведь" как лучший полнометражный фильм.

  • Документальная картина Алины Горловой "Этот дождь никогда не кончится" на кинофестивале goEast в Висбадене (Германия) получила награду "Золотая лилия" как лучший фильм. Кроме того, эту ленту признали самой лучшей на фестивале LPA International Film Festival (награда Golden Lady Harimaguada Award).

  • Фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" занял первое место на Каннском фестивале, за что получил премию "Золотой глаз".

  • Лента "Цензорка", которую снял словацкий режиссер Петер Керекеш, в 2021 году получил на Венецианском фестивале награду за лучший сценарий. Сценарист этого фильма – украинец Иван Остроховский.

  • Драма Сергея Чеботаренко "Пульс" на Международном фестивале Richmond International Film Festival (США) и на фестивале FLIC (США, Полсон) получила награды как лучший фильм.

  • Киноленту Олега Сенцова "Носорог" на фестивале Stockholm International Film (Швеция) жюри признали лучшей.

4. Награда за креативную рекламу

Украинское креативное агентство Banda заняло первое место на Epica Awards 2021 в категории "Графический дизайн". Это всемирный конкурс рекламы и креатива. Земляки презентовали брендинг Чернобыля с логотипом, который ежегодно, в день трагедии, меняется и постепенно исчезает. По их прогнозам, в 2064 году, когда Чернобыльская электростанция выйдет из строя, логотип исчезнет полностью.

Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года
Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

5. Клип ONUKA победил на фестивале в Барселоне

В 2021 году украинская группа ONUKA приняла участие в международном фестивале ARFF Barcelona 2021. Они представили клип на песню Zenit. В результате ролик победил в номинации "Лучшее музыкальное видео". Режиссер этой работы – саундпродюсер группы и муж лидера ONUKA Наты Жижченко – Евгений Филатов.

6. Архитектурный проект победил на всемирном конкурсе дизайна

Студия архитектурной мастерской Sergey Маkhno Architects победила в категории "Великие резиденции" на международном дизайн-конкурсе IIDA 2020 Global Excellence Awards. Сергей Махно, основатель студии и архитектор продемонстрировал "Дом Шкруба" с соломенной крышей, построенный в модерном украинском стиле. На создание и реализацию этого проекта команду вдохновила философия японского стиля ваби-саби, в основе которого – эстетический принцип простоты.

Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года
Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

7. Firefly Aerospace произвела запуск ракеты

3 сентября 2021 года компания украинского предпринимателя Макса Полякова, Firefly Aerospace, запустила ракету Alpha. Она удачно стартовала, но позже миссию остановили из-за аномалии во время полета. Впрочем, такие попытки можно считать небольшой победой, потому что это первый в истории запуск частной аэрокосмической компании, имеющей украинские корни.

Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

8. Клип украинского режиссера выиграл награду MTV Video Music Awards

Украинская клипмейкер, дизайнер, стилистка, фотограф и режиссер Таня Муиньо создавала видео для знаменитостей Cardi B, Кэти Перри, MONATIK, группы "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде и других. В 2021 году ее клип на песню рэпера Lil Nas X "Montero" (Call Me By Your Name) получил престижную награду MTV Europe Music Awards. Эта работа победила сразу в трех номинациях "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты".

9. Украинцы стали лучшими хип-хопперами в мире

В 2021 году впервые в истории украинские хип-хопперы стали лучшими в мире танцовщиками. Речь идет об участниках коллектива "Minimalists" – Юджин Кулаковский, Максим Оробец и Даниил Чернов. Обычно пожинают лавры команды из Канады, США и Австралии. Украинцам удалось поразить выступлением членов жюри на всемирном конкурсе World Hip Hop Dance Championship (США).

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