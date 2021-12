Как украинцы прославляли нашу страну за рубежом: главные творческие успехи 2021 года

В 2021 году украинцы в разных отраслях одерживали победы на мировой арене. Они запускали ракеты в космос, выигрывали международные премии, их композиции занимали первые места в Spotify, а наряды украинских брендов надевали голливудские звезды.

Узнайте в материале OBOZREVATEL больше об этих и других достижениях соотечественников.

1. Go_A "Шум" заняла на "Евровидении" 5 место

22 мая 2021 года стало известно, что Украина на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" заняла 5 место. Нашу страну представляла электрофольк-группа Go_A с песней "Шум". Следует отметить, что от зрителей эта композиция набрала 267 баллов. Большим результатом могут похвастаться только победители – Måneskin "Zitti e buoni" (318 баллов от зрителей).

Кроме того, в 2021 году – группа Go_A впервые в украинской истории попала в глобальный музыкальный чарт Billboard 200. Некоторое время композиция "Шум" была в этом рейтинге на 80 месте. До этого трек занял первое место в трендах Spotify.

В результате Украина стала единственной участницей конкурса "Евровидение", представители которой всегда становились финалистами. Ведь украинские исполнители и группы попадали в финал 16 раз. Этот рекорд вряд ли получится побить кому-нибудь в ближайшие 17 лет.

2. Мировые звезды выбирают наряды от украинских дизайнеров

Раньше наибольшим спросом пользовались бренды Dior, Gucci или, например, Versace. А теперь звезды все чаще ищут альтернативу нарядам этих производителей. Они предпочитают нетривиальную одежду, потому что хотят быть в центре внимания.

Знаменитости мирового масштаба – Мадонна, Ариана Гранде, Кэти Перри и другие, нередко носят на красных дорожках и в повседневной жизни вещи, которые создали украинские дизайнеры.

Ksenia Schneider – бренд, который шьет наряды из переработанных материалов и с инновационными цифровыми концепциями. Этой одеждой пополнили свой гардероб Хайди Клум, Селин Дион, Элли Голдинг, Белла и Джиджи Хадид, а также Дуа Липа.

Frolov – украинский бренд одежды и аксессуаров. Вещи от креативного директора Ивана Фролова выбирают Рита Ора, Гвен Стефани, Дуа Липа, Doja Cat и другие звезды.

Sleeper – универсальная одежда: как для дома, так и для улицы. Вещи этого бренда приобрели Кэти Перри, Кендалл Дженнер, Эмма Робертс, Селена Гомес и другие знаменитости. Кроме того, в сиквеле сериала "Секс в большом городе" – "И просто так" – актриса Кристин Дэвис надела пижаму украинского бренда Sleeper.

3. Награды украинских фильмов в 2021 году

2021 год для украинских картин был урожайным на награды. За профессиональный подход к съемкам и качественные сценарии они получали признание во многих номинациях мировой киноиндустрии:

Полнометражный фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" на Международном фестивале в Сиэтле (SIFF 2021) получил награду в категории "Документальное кино".

Лента Екатерины Горностай "Стоп-Земля" на Берлинском кинофестивале получила награду "Хрустальный медведь" как лучший полнометражный фильм.

Документальная картина Алины Горловой "Этот дождь никогда не кончится" на кинофестивале goEast в Висбадене (Германия) получила награду "Золотая лилия" как лучший фильм. Кроме того, эту ленту признали самой лучшей на фестивале LPA International Film Festival (награда Golden Lady Harimaguada Award).

Фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" занял первое место на Каннском фестивале, за что получил премию "Золотой глаз".

Лента "Цензорка", которую снял словацкий режиссер Петер Керекеш, в 2021 году получил на Венецианском фестивале награду за лучший сценарий. Сценарист этого фильма – украинец Иван Остроховский.

Драма Сергея Чеботаренко "Пульс" на Международном фестивале Richmond International Film Festival (США) и на фестивале FLIC (США, Полсон) получила награды как лучший фильм.

Киноленту Олега Сенцова "Носорог" на фестивале Stockholm International Film (Швеция) жюри признали лучшей.

4. Награда за креативную рекламу

Украинское креативное агентство Banda заняло первое место на Epica Awards 2021 в категории "Графический дизайн". Это всемирный конкурс рекламы и креатива. Земляки презентовали брендинг Чернобыля с логотипом, который ежегодно, в день трагедии, меняется и постепенно исчезает. По их прогнозам, в 2064 году, когда Чернобыльская электростанция выйдет из строя, логотип исчезнет полностью.

5. Клип ONUKA победил на фестивале в Барселоне

В 2021 году украинская группа ONUKA приняла участие в международном фестивале ARFF Barcelona 2021. Они представили клип на песню Zenit. В результате ролик победил в номинации "Лучшее музыкальное видео". Режиссер этой работы – саундпродюсер группы и муж лидера ONUKA Наты Жижченко – Евгений Филатов.

6. Архитектурный проект победил на всемирном конкурсе дизайна

Студия архитектурной мастерской Sergey Маkhno Architects победила в категории "Великие резиденции" на международном дизайн-конкурсе IIDA 2020 Global Excellence Awards. Сергей Махно, основатель студии и архитектор продемонстрировал "Дом Шкруба" с соломенной крышей, построенный в модерном украинском стиле. На создание и реализацию этого проекта команду вдохновила философия японского стиля ваби-саби, в основе которого – эстетический принцип простоты.

7. Firefly Aerospace произвела запуск ракеты

3 сентября 2021 года компания украинского предпринимателя Макса Полякова, Firefly Aerospace, запустила ракету Alpha. Она удачно стартовала, но позже миссию остановили из-за аномалии во время полета. Впрочем, такие попытки можно считать небольшой победой, потому что это первый в истории запуск частной аэрокосмической компании, имеющей украинские корни.

8. Клип украинского режиссера выиграл награду MTV Video Music Awards

Украинская клипмейкер, дизайнер, стилистка, фотограф и режиссер Таня Муиньо создавала видео для знаменитостей Cardi B, Кэти Перри, MONATIK, группы "Время и Стекло", NK, Мишель Андраде и других. В 2021 году ее клип на песню рэпера Lil Nas X "Montero" (Call Me By Your Name) получил престижную награду MTV Europe Music Awards. Эта работа победила сразу в трех номинациях "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты".

9. Украинцы стали лучшими хип-хопперами в мире

В 2021 году впервые в истории украинские хип-хопперы стали лучшими в мире танцовщиками. Речь идет об участниках коллектива "Minimalists" – Юджин Кулаковский, Максим Оробец и Даниил Чернов. Обычно пожинают лавры команды из Канады, США и Австралии. Украинцам удалось поразить выступлением членов жюри на всемирном конкурсе World Hip Hop Dance Championship (США).

