Самые громкие разводы 2021 года в украинском шоубизе: чьи семьи распались

О звездных разводах обычно говорит вся страна, ведь всем интересно знать, почему распались знаменитые пары. Селебрити часто скрывают грустные факты из личной жизни, но фанаты проводят расследования, и звезды вынуждены раскрыть подробности.

OBOZREVATEL собрал самые громкие разводы украинских звезд. Последние несколько месяцев стали переломными для многих браков в шоу-бизнесе.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Украинская певица Ирина Билык впервые официально вышла замуж за режиссера Аслана Ахмадова в 2016 году. Избранник звезды работал за границей, и какое-то время это не мешало их отношениям. Впоследствии у Билык родился сын, но отец не принимал участия в воспитании ребенка. Жизнь в разных странах стала причиной распада брака.

Видео дня

Позитив и Анна Андрейчук

Любовь рэпера Позитива и дизайнера Анны Андрейчук зародилась, когда обоим было по 15 лет. Супруги жили вместе 13 лет, но впоследствии страсть переросла в дружбу. Анна и Алексей прокомментировали развод и отметили, что оставили хорошие отношения.

Дзидзьо и Славия

Жена Славия всегда оставалась в тени украинского певца Дзидзьо. Активное обсуждение их семейной жизни началось после первого интервью экс-супруги. Славия рассказала, что Михаил не хочет детей, запрещает ей строить карьеру и ставит работу выше семьи. Отношения длились 20 лет.

Андре Тан и Алина Харченко

Самый известный украинский дизайнер Андре Тан расстался с Алиной Харченко. Пара была вместе 10 лет и воспитывает сына. Супруги развелись из-за проблем в бизнесе.

Соломия Витвицкая и Владислав Кочатков

Известная телеведущая Соломия Витвицкая развелась с режиссером Владиславом Кочатковым после 8 лет совместной жизни. Пара год пыталась спасти брак, но оба решили, что их пути разошлись. Соломия не скрывает, что они остались друзьями и поддерживают друг друга.

Татьяна Литвинова и Ярослав Труханов

Кулинарный эксперт и звезда шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова разводится с российским бизнесменом Ярославом Трухановым. Об этом пара сообщила после 9 лет отношений и 5 лет брака. На своей странице женщина написала, что это было сложное решение, но никто не виноват в их разрыве.

Ранее OBOZREVATEL писал о: