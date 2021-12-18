Потери 2021: какие легендарные звезды умерли в этом году

Каждый год уходят из жизни выдающиеся деятели культуры и искусства. Они своим талантом доказывали, что фантазия человека безгранична, которая в разных творческих областях каждый раз раскрывает новые горизонты.

Предлагаем вспомнить актеров, музыкантов, писателей и других знаменитостей, умерших в 2021 году и вписавших свои имена в историю. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

23 января не стало Ларри Кинга, известного американского тележурналиста и ведущего "Larry King Live". Он прожил 87 лет. Причиной смерти стали сепсисы и COVID-19.

В течение нескольких десятков последних лет Ларри немало приходилось бороться с различными заболеваниями, что ослабило защитную реакцию организма: рак легких, сердечный приступ и коматозный сон (кома).

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20 января в 48 лет ушел из жизни известный украинский кутюрье Сергей Ермаков. Причина смерти неизвестна. Известно лишь то, что модельер с детства болел сахарным диабетом, почти полностью отобравшим зрение. Незадолго до трагедии Сергей пользовался слуховым аппаратом и ездил на коляске для людей с инвалидностью.

При жизни Ермаков создавал наряды для Светланы Лободы, Камалии, Марии Ефросининой, Даши Астафьевой и других звезд.

18 февраля умер Андрей Мягков советский и российский актер, а также звезда фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Служебный роман". Он прожил 82 года. Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность. Со знаменитостью простились в Москве, в Театре имени Чехова, где актер служил на сцене и занимался постановками спектаклей.

Следует отметить, что при жизни Мягков поддерживал Украину и выступал категорически против оккупации Крыма.

2 марта ушел из жизни звезда сериалов "Сваты" и "Женский врач", украинский актер и режиссер. Ивана не стало в 44 года, потому что онкологическое заболевание хондросаркома оказалось сильнее его организма.

Украинского хореографа и танцора не стало 13 июня. Он скончался в 91 год. Последние годы Григорий часто болел, а в декабре 2020 года его госпитализировали с двусторонней пневмонией. Сын Чапкиса, Грег, утверждает, что его отец ушел из жизни из-за старости.

9 апреля не стало принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. Герцог скончался в 99 лет, не дожив до юбилея всего 2 месяца. Официальная причина смерти – преклонный возраст. При жизни он активно занимался благотворительными проектами и развитием спорта в родной стране.

Легендарный французский актер Жан-Поль скончался 6 сентября 2021 года. Он прожил 88 лет. В начале 2000-х он попал в больницу с инсультом, а через 7 лет вернулся к съемкам в кино. Адвокат звезды не уточнял причину смерти. Сказал только, что она наступила "мирно". Самые известные фильмы, где снялся Бельмондо, – "На последнем дыхании", "Стукач" и "Баловень судьбы".

11 мая не стало старейшего актера в мире, режиссера и продюсера Нормана Ллойда. Он скончался в возрасте 106 лет. За свою карьеру успел поработать с Чарли Чаплином, Альфредом Хичкоком, Мартином Скорсезе и Жаном Ренуаром. Знаменитость снялась более чем в 60 проектах, самые известные из которых, – "Огни рампы", "Общество мертвых поэтов" и "Девушка без комплексов".

13 сентября зрителей шоу "МастерШеф" шокировала новость о смерти кулинарки и участницы этого проекта – Стеллы Клименко. Ее не стало в 30 лет. Девушка из-за того, что у нее обнаружили коронавирус, покинула шоу. Но причиной смерти стали не осложнения COVID-19, а внезапная остановка сердца.

18 мая в возрасте 86 лет скончался американский актер театра и кино Чарльз Гродин, снявшийся более чем в 50 кинопроектах. Самые известные его роли – в фильмах "Бетховен", "Успеть до полуночи" и "Разбивающий сердца". Причиной смерти знаменитости стал рак.

16 апреля умерла звезда "Гарри Поттера" и "Острые козырьки" Хелен Маккрори. Она не смогла побороть рак. О смерти 52-летней английской актрисы театра и кино сообщил ее супруг Дэмиэн Льюис, известный продюсер и актер.

24 октября в 59 лет скончался американский актер, самая известная роль которого – официант в сериале "Друзья". Причиной смерти стало онкозаболевание – рак простаты IV стадии. Джеймс узнал свой диагноз в 2018 году: болезнь уже тогда начала распространяться на кости и позвоночник, что привело к параличу конечностей.

20 ноября не стало 67-летнего российского актера Валерия Гаркалина. Самые известные его роли – в сериале "Моя прекрасная няня", а также в фильмах "Кодекс чести-1", "Дом для богатых" и "Катала".

В октябре 2021 года артист был госпитализирован из COVID-19 в больницу, где диагностировали серьезное поражение легких – около 85%. Затем были осложнения – у Гаркалина начался тромбоз артерий рук, с чем организм уже не мог справиться.

Народного артиста, украинского композитора, певца и телеведущего не стало 3 декабря. Он прожил 66 лет. Причина смерти неизвестна. При жизни Марьян был ведущим программы "Подвечерье. Судьбы", популяризировал песни на украинском языке, а также основал музыкальные фестивали "Судьба", "Осеннее рандеву" и "Премьера песни".

4 ноября скончался 67-летний украинский театральный режиссер и народный артист Украины Виталий Малахов. В конце октября его госпитализировали в больницу, где был диагностирован сепсис. Дальше знаменитость некоторое время находилась в реанимации: там ему должны были имплантировать искусственную почку, но не успели.

28 ноября ушел из жизни известный советский и русский певец, мультиинструменталист и композитор. Александр Градский был одним из основателей русского рока. Он умер в 72 года. Причиной смерти стал инсульт.

21 ноября не стало 75-летней актрисы театра и кино Нины Руслановой. Артистку за 10 дней до трагедии госпитализировали с дыхательной недостаточностью, причиной которой стал COVID-19. Врачам не удалось спасти пациентку.

При жизни актриса снялась в 186 кинопроектах, самые известные из которых – "Краткие встречи", "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Кин-дза-дза!" и "Собачье сердце".

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