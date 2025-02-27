Иран вдвое увеличил запасы высокообогащенного урана по сравнению с декабрем: МАГАТЭ выразило 'серьезную обеспокоенность'

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Тегеран резко увеличил запасы высокообогащенного до 60% урана. С декабря прошлого года эти запасы в Иране выросли вдвое. Этого урана может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.

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Об этом пишет Reuters. Издание ознакомилось с двумя конфиденциальными отчетами МАГАТЭ.

В одной из этих сведений говорится, что в Иране запасы урана, обогащенного до 60% в форме гексафторида урана, выросли на 92,5 килограмма из прошлого квартала – до 274,8 кг. При дальнейшем обогащении такого количества достаточно для производства шести ядерных бомб в соответствии с критериями МАГАТЭ. Однако на более низких уровнях обогащения этого урана хватит на большее количество оружия.

Как рассказал изданию неназванный высокопоставленный дипломат, если раньше Иран в месяц производил от 6 до 9 килограммов урана, обогащенного до 60%, то сейчас этот объем составляет от 35 до 45 килограммов.

Для одной ядерной бомбы достаточно 42 килограмма такого урана при условии его дальнейшего обогащения. Итак, Тегеран уже достиг уровня, когда в месяц производит обогащенного урана примерно на одну атомную бомбу.

Издание отмечает, что запасы обогащенного к 60% приближающегося к 90% оружейного урана давно вызывают обеспокоенность западных государств, которые заявляют, что обогащение урана до столь высокого уровня не имеет никакого гражданского оправдания. Между тем в Иране уверяют, что стремятся лишь к мирному использованию ядерной энергии.

"Значительное увеличение производства и накопление высокообогащенного урана Ираном, единственным неядерным государством, производящим такой ядерный материал, вызывает серьезную обеспокоенность", – говорится в заявлении МАГАТЭ, которое вошло в оба отчета агентства по Ирану.

Еще одним предметом дискуссий является отсутствие прогресса в расследовании МАГАТЭ по неизвестному происхождению следов урана, обнаруженных на незадекларированных объектах Ирана. Агентство неоднократно требовало объяснений от Тегерана, однако до сих пор не получило исчерпывающих ответов. В отчете сообщается, что ситуация зашла в тупик. Впрочем, Иран настаивает на том, что полностью декларирует свою ядерную деятельность в соответствии с международными соглашениями, однако это противоречит оценкам агентства.

Проблема иранской ядерной программы обострилась после ухода США из ядерного соглашения в 2018 году во время президентства Дональда Трампа. После этого Тегеран значительно превысил разрешенные пределы обогащения урана.

Как сообщал OBOZ.UA:

Месяц назад глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что Тегеран имеет обогащенного урана на 5 ядерных боеголовок. Производство урана с уровнем обогащения, близким к оружейному, увеличилось в Иране на январь до более 30 килограммов в месяц.

В декабре 2024 года Гросси заявил, что Иран резко ускорил темпы обогащения урана до 60%. Это близко к уровню примерно 90%, необходимого для создания ядерного оружия.

В ноябре прошлого года Гросси посетил два ядерных обогатительных завода в Иране, в Фордо и Натанге, а также другие объекты, связанные с обогащением. По итогам визита руководитель МАГАТЭ заявил, что Тегеран согласился не увеличивать запасы обогащенного урана. В частности, Гросси просил не накапливать уран, обогащенный до 60%.

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