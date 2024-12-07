Иран ускоряет процесс обогащения урана до уровня, необходимого для изготовления ядерного оружия, – Гросси

Иран резко ускорил темпы обогащения урана до 60%, что близко к уровню примерно 90%, необходимому для создания ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, у Тегерана уже достаточно материала, чтобы при дальнейшем обогащении изготовить четыре ядерных заряда.

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Об этом в пятницу, 6 декабря, Reuters сообщил Рафаэль Гросси – глава МАГАТЭ, ядерного надзорного органа ООН. В конфиденциальном докладе государствам-членам агентство подтвердило, что Иран ускоряет обогащение урана, в ходе которого сырье очищается таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве топлива в гражданской ядерной энергетике или, потенциально, в ядерном оружии.

По данным МАГАТЭ, у Тегерана уже имеется достаточно урана, обогащенного до чистоты 60%, чтобы при дальнейшем обогащении изготовить четыре ядерных заряда.

"Сегодня агентство объявляет, что производственные мощности резко увеличиваются по сравнению с 60% запасов", – заявил Гросси в кулуарах конференции по безопасности "Диалог в Манаме" в Бахрейне.

По его словам, производственные мощности Ирана должны возрасти "в семь, восемь раз, может быть, или даже больше" по сравнению с нынешним уровнем в 5- кг урана, обогащенного до чистоты 60%, в месяц.

В отчете для государств-членов, с которым ознакомилось Reuters, МАГАТЭ заявило, что Иран увеличил степень обогащения материала, подаваемого в два взаимосвязанных каскада усовершенствованных центрифуг IR-6 на своем заводе в Фордо.

Завод уже обогащал уран до чистоты 60% с материалом, обогащенным до чистоты 5%. Материал, который подается сейчас, обогащен до чистоты 20%, что ускоряет процесс достижения 60%.

В докладе говорится, что это изменение означает, что Иран "значительно" увеличит количество урана, обогащаемого до чистоты 60%, достигнув более 34 кг в месяц только на заводе в Фордо.

Иран также обогащает уран до 60% на другом объекте, в Натанзе.

В докладе говорится, что Иран должен в срочном порядке принять более жесткие меры безопасности, такие как инспекции, чтобы гарантировать, что Фордо не будет "использован не по назначению для производства урана с уровнем обогащения выше заявленного Ираном, и что не будет утечки заявленного ядерного материала".

На прошлой неделе официальные лица Европы и Ирана не добились существенного прогресса на встречах по вопросу о том, могут ли они начать серьезные переговоры по ядерной программе до возвращения Дональда Трампа в Белый дом США в январе, пишет агентство.

Тегеран был возмущен резолюцией, выдвинутой в прошлом месяце Великобританией, Германией, Францией и США, в которой осуждалось сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.

"Это серьезный эскалационный шаг со стороны Ирана, который мы решительно осуждаем. Очевидно, что такие меры значительно ухудшают рамки дипломатических усилий", – заявил источник Reuters в министерстве иностранных дел Германии об ускорении Ираном обогащения урана до чистоты 60%.

Ускорение действий Ирана в Фордо является "опасной и безрассудной эскалацией, которая рискует сорвать перспективы переговоров с США", заявила Келси Дэвенпорт, директор по политике нераспространения в правозащитной группе Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне.

"Увеличение возможностей более быстрого перехода к производству нескольких бомб из оружейного урана увеличивает риск просчета и военных действий", – сказала она.

Выводы МАГАТЭ усилят тревогу на Западе, лидеры которого утверждают, что нет никаких оснований для обогащения урана до столь высокого уровня в рамках какой-либо гражданской программы и что ни одна другая страна не делала этого, не производя ядерные бомбы, говорится в статье Reuters.

Иран в свою очередь отрицает намерения создать ядерное оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре Гросси посетил два ядерных обогатительных завода в Иране, в Фордо и Натанзе, а также другие объекты, связанные с обогащением.

По итогам визита руководитель МАГАТЭ заявил, что Тегеран согласился не увеличивать запасы обогащенного урана. В частности, Гросси просил не накапливать уран, обогащенный до 60%.

Напомним, ранее стало известно, что ракетным ударом Израиля в конце октября был уничтожен сверхсекретный объект Ирана, который использовался для разработки ядерного оружия. Технологии Тегерану передавала РФ.

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