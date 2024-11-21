Иран пообещал не расширять запасы обогащенного урана, – Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что Иран согласился не увеличивать запасы обогащенного урана. Чиновник просил Тегеран не накапливать уран, обогащенный до 60%.

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Соответствующее заявление Гросси сделал в Вене на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, передает World Nuclear News. "После моего последнего доклада запасы урана, обогащенного до 20% и до 60%, продолжали увеличиваться", – сказал он.

Гендиректор рассказал, что в Тегеране 14 ноября обсуждали возможность того, чтобы Иран не увеличивал свои запасы урана, обогащенного до 60%. Речь шла в частности о мерах технической проверки, необходимых для того, чтобы Агентство могло в будущем подтвердить, что эта договоренность была реализована.

В Иране Гросси встречался с президентом страны Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и другими высокопоставленными иранскими чиновниками. Руководитель МАГАТЭ посетил ядерные объекты Фордо и Натанц, где осмотрел находящиеся под гарантиями Агентства обогатительные заводы и регулярно инспектируются, а также другие объекты, связанные с обогащением.

Так, 16 ноября МАГАТЭ засвидетельствовало на заводе по обогащению топлива Фордо, что Иран начал реализацию подготовительных мер, направленных на прекращение увеличения запасов урана U-235.

"Нужно много сделать относительно вопросов верификации в этой очень важной сфере, где нужна определенная степень здравомыслия, сдержанного сотрудничества, чтобы избежать ненужной эскалации, в частности в регионе, который перенес слишком много страданий", – резюмировал Гросси.

Ранее стало известно, что Иран готов решать "все спорные моменты" с Международным агентством по атомной энергии по соблюдению требований по своей ядерной программе. Но Иран "не будет этого делать под давлением".

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетного удара по Ирану в конце октября одной из целей израильской армии стал исследовательский центр ядерного оружия. Этот сверхсекретный объект Иран использовал для разработки ядерного вооружения.

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