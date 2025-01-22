Иран имеет обогащенного урана на пять ядерных боеголовок: в МАГАТЭ забили тревогу

Иран ускоряет процесс обогащения урана до уровня, близкого к оружейному. Эти действия являются частью ранее анонсированного плана Ирана по увеличению обогащения до 60%.

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Такое заявление сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет Reuters.

По словам Гросси, производство урана с таким уровнем обогащения увеличилось более чем в четыре раза – с примерно семи килограммов в месяц до более чем 30 килограммов.

Западные государства назвали этот шаг серьезной эскалацией. Они считают обогащение урана до такого уровня необоснованным в мирных целях и заявили, что ни одна другая страна не делала этого без ядерного оружия.

Иран в свою очередь заявил, что его программа вполне мирная, и он имеет право обогащать уран до любого уровня, который он хочет.

МАГАТЭ отмечает, что для создания ядерной бомбы достаточно 42 кг урана, обогащенного до 60%, если его дополнительно доочистить. Сейчас у Ирана около 200 кг такого материала, чего хватило бы на пять ядерных боеголовок.

Однако Гросси сказал, что понадобится время, чтобы установить и запустить дополнительные центрифуги – машины, которые обогащают уран. Однако ускорение начинает происходить, отметил директор МАГАТЭ.

"Отныне мы начнем наблюдать постоянный рост", - сказал он.

Рафаэль Гросси призвал к дипломатии между Ираном и администрацией нового президента США Дональда Трампа, который во время своей первой каденции вывел Соединенные Штаты по ядерному соглашению между Ираном и крупными государствами, наложившими строгие ограничения на атомную деятельность Ирана. С этого времени эта сделка распалась.

По его словам, первые заявления нового президента США свидетельствуют о возможности возвращения к переговорам и заключении "определенной формы соглашения".

В то же время, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на форуме, подчеркнул, что Иран должен сделать первый шаг к улучшению отношений со странами региона и США, четко дав понять, что он не намерен разрабатывать ядерное оружие.

Как сообщал OBOZ.UA:

В прошлом месяце Гросси заявил, что Иран резко ускорил темпы обогащения урана до 60%. Это близко к уровню примерно 90%, необходимого для создания ядерного оружия.

В ноябре Гросси посетил два ядерных обогатительных завода в Иране, в Фордо и Натанге, а также другие объекты, связанные с обогащением. По итогам визита руководитель МАГАТЭ заявил, что Тегеран согласился не увеличивать запасы обогащенного урана. В частности, Гросси просил не накапливать уран, обогащенный до 60%.

Напомним, ранее стало известно, что ракетным ударом Израиля в конце октября был уничтожен сверхсекретный объект Ирана, который использовался для разработки ядерного оружия. Технологии Тегерана передавала РФ.

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