Ливанская группировка 'Хезболла' обстреляла Израиль 'в знак солидарности': ЦАХАЛ нанес ответные удары. Видео

Ливанская террористическая организация "Хезболла" нанесла ракетный удар по территории Израиля. Боевики утверждают, что выпустили десятки снарядов по трем израильским позициям.

Свои обстрелы террористы назвали "солидарностью" с нападением ХАМАС на Израиль. Об этом сообщает издание The Times of Israel (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Террористы заявили, что атака с применением большого количества ракет и снарядов была проведена "в знак солидарности" с палестинским сопротивлением. Кроме того, боевики утверждают, что израильские позиции подверглись прямому удару.

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В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что ответила артиллерийскими ударами и атакой беспилотников. При этом в ЦАХАЛ не сообщали о пострадавших. Также нет информации о жертвах в Ливане.

По информации Sky News Arabia, ракеты, выпущенные из Ливана, "попали в израильский военный объект".

"Хезболла" – военизированная ливанская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также в Евросоюзе, Австралии и Великобритании. Террористы "Хезболла" пользуются финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии.

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Напомним, в секторе Газа в результате воздушного удара был ликвидирован один из главарей террористической организации ХАМАС Айман Юнис. Тело боевика обнаружили под руинами дома.Также известно о ликвидации нескольких членов семьи Аймана Юниса.

Ранее сообщалось, что террористическая организация "Талибан" хочет присоединиться к войне в Израиле. Боевики призвали Иран, Иорданию и Ирак пропустить их в Израиль, чтобы "завоевать Иерусалим".

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль из-за нападения ХАМАС распространил чрезвычайное положение на всю территорию страны. Это существенно расширяет полномочия полиции.