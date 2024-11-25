Иран пригрозил Израилю 'ответить' на атаку 26 октября: что известно

Иран готовится ответить Израилю за ракетный удар по своим военным объектам, который состоялся 26 октября 2024 года. Старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани отметил, что ответ Ирана будет направлен на возобновление сдерживания, но не прибег к подробностям.

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Такое заявление он сделал в интервью иранскому информационному агентству Tasnim, сообщает Times Of Israel. Конфликт между Ираном и Израилем накалился после того, как Иран 1 октября 2024 года запустил около 200 баллистических ракет по Израилю.

Это вызвало панику среди гражданского населения, многие вынуждены были прятаться в бомбоубежищах. Атака на Израиль нанесла незначительные повреждения на военных базах, но одна из атак привела к гибели палестинца на Западном берегу.

Иран заявил, что его атака стала ответом на убийство высокопоставленных лидеров террористических группировок, поддерживаемых Тегераном, в том числе командира Корпуса стражей исламской революции.

Лариджани также опроверг заявления Израиля о значительном сокращении запасов оружия в "Хезболле" в Ливане, с сарказмом отметив: "Откуда берется оружие? С Марса?".

Интервью Лариджани было опубликовано после его визита в Ливан и Сирию, где Иран поддерживает различные военные формирования, в частности "Хезболла".

Напомним, в Белом доме предостерегли Иран от повторного ракетного удара по Израилю. Американские чиновники предупредили, что больше не смогут сдерживать Израиль, если Тегеран попытается совершить еще одну атаку.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на нападения на Иран и его союзников. Любые дальнейшие атаки могут перерасти в более широкий региональный конфликт, уже находящийся на грани войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и наземного вторжения Израиля в Ливан.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 октября Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в провинции Хузестан и неподалеку от Тегерана. Под ударами оказались заводы по производству ракет и ПВО. В Израиле назвали атаку "ответом на месяцы непрерывных нападений", а в Иране пообещали "пропорциональную реакцию".

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