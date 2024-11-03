Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю и США 'сокрушительным ответом'

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на нападения на Иран и его союзников. Любые дальнейшие атаки могут перерасти в более широкий региональный конфликт, который уже находится на грани войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и наземного вторжения Израиля в Ливан.

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Аятолла Али Хаменеи озвучил угрозы вслед за другими иранскими официальными лицами нанести еще один удар по Израилю. Об этом сообщает AP News.

Верховный лидер Ирана не уточнил ни время предполагаемой атаки, ни ее масштаб. Однако подобные угрозы предполагают, что под ударом могут оказаться в том числе американские военные базы по всему Ближнему Востоку.

"Враги, будь то сионистский режим или Соединенные Штаты Америки, обязательно получат сокрушительный ответ на то, что они делают с Ираном, иранским народом и фронтом сопротивления", – заявил Хаменеи.

Хаменеи в своих предыдущих выступлениях придерживался более осторожного подхода, заявляя, что официальные лица взвесят ответ Ирана и что нападение Израиля "не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать".

Однако попытки Ирана преуменьшить масштабы израильской атаки потерпели неудачу, поскольку спутниковые фотографии показали повреждения военных баз вблизи Тегерана, связанные с программой страны по баллистическим ракетам, а также базы Корпуса стражей исламской революции, используемой для запуска спутников.

Напомним, Соединенные Штаты Америки приняли решение развернуть на Ближнем Востоке новый военный контингент. В Пентагоне заявили, что это связано с обязательствами по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 октября Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в провинции Хузестан и неподалеку от Тегерана. Под ударами оказались заводы по производству ракет и ПВО. В Израиле назвали атаку "ответом на месяцы непрерывных нападений", а в Иране пообещали "пропорциональную реакцию".

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