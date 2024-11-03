США больше не смогут сдерживать Израиль, если Иран снова атакует – Axios

В Белом доме предостерегли Иран от повторного ракетного удара по Израилю. Американские чиновники предупредили, что больше не смогут сдерживать Израиль, если Тегеран попытается совершить еще одну атаку.

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Стоит отметить, что предупреждение было передано напрямую иранцам несмотря на то, что такие прямые контакты редко раскрываются. Израильский чиновник сказал, что сообщение было передано из Вашингтона в Тегеран через швейцарцев. Об этом пишет издание Axios.

По словам американского чиновника и бывшего израильского чиновника, осведомленных по этому вопросу, администрация Джо Байдена в последние дни предостерегла Иран от повторного нападения на Израиль. После того, как Иран напал на Израиль 1 октября, ЦАХАЛ ответил ударами по военным целям вблизи Тегарана.

"Мы сказали иранцам: мы не сможем сдержать Израиль, и мы не сможем гарантировать, что следующая атака будет выверенной и целенаправленной, как и предыдущая", – заявил представитель США.

Белый дом отказался от официальных комментариев по этому поводу, а иранская миссия при ООН не предоставила никаких комментариев.

В то же время член комитета национальной безопасности парламента Ирана Эсмаил Коусари заявил, что Совет безопасности Ирана уже согласовал ответные меры, но пока не определил точную дату и масштабы атаки по Израилю. При этом Коусари подчеркнул, что атака будет осуществлена ​​совместно с другими группами "сопротивления" в регионе и будет мощнее атаки 1 октября, в ходе которой было задействовано 180 баллистических ракет.

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на нападения на Иран и его союзников. Любые дальнейшие атаки могут перерасти в более широкий региональный конфликт, который уже находится на грани войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и наземного вторжения Израиля в Ливан.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки приняли решение развернуть на Ближнем Востоке новый военный контингент. В Пентагоне заявили, что это связано с обязательствами по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 октября Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в провинции Хузестан и неподалеку от Тегерана. Под ударами оказались заводы по производству ракет и ПВО. В Израиле назвали атаку "ответом на месяцы непрерывных нападений", а в Иране пообещали "пропорциональную реакцию".

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