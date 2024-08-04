Иран планирует напасть на Израиль в еврейский день катастрофы Тиша бе-ав – The Jerusalem Post

По данным источников в западной разведке, в Иране уже определились с тем, когда они планируют напасть на Израиль. Это может быть 12 или 13 августа – знаковый для евреев день Тиша бе-ав – национальный день траура и поста.

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Об этом пишет The Jerusalem Post. Именно в этот период, утверждают источники, Иран хочет отомстить Израилю за убийство предводителя ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Сообщается, что атака Ирана будет скоординирована с "Хезболлой" – террористической группой, поддерживаемой Ираном и расположенной на территории Ливана.

Нападения на Израиль в священный день траура оказывают эмоциональное и психологическое влияние на граждан. Отмечается, что израильтяне-евреи могут чувствовать себя особенно уязвимыми в этот день, что придаст "дополнительный слой психологических страданий".

Атака в этот день может восстановить моральный дух атакующих Израиль террористических групп, вдохновить их для будущих атак и продемонстрировать, что Иран будет продолжать поддерживать лидеров террористов в регионе. Освещение такого нападения в СМИ передаст исламскому миру сообщение о том, что "Израиль уязвим для уничтожения, как исторически были уязвимы евреи".

Что такое Тиша бе-ав

Тиша бе-ав – это национальный день траура и поста у евреев в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме.

В этот день евреи ничего не едят, не пьют, не одевают кожаную обувь. Пост начинается с вечера 8 ава за несколько минут до заката и заканчивается после появления звезд на небе вечером 9 ава. Последняя трапеза до начала поста должна состоять не более чем из одного блюда без мяса и вина.

Тиша бе-ав – это также единственный день в году, когда еврей не только не обязан, но и не имеет права изучать Тору, ведь это считается источником радости. Можно читать и изучать только тексты, связанные с выражением скорби и печали.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовятся направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль, чтобы отомстить за смерть политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Количество самолетов для отправки сейчас обсуждается.

Тем временем президент США Джо Байден предостерегает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от эскалации. Он отмечает, что возможен рост риска региональной войны, пишут СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Иране арестовали более двух десятков человек после ликвидации предводителя ХАМАС Исмаила Хании. В частности, речь идет о высокопоставленных должностных лицах разведки, военных чиновниках и персонале военного гостевого дома в Тегеране.

– Ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является мощным ударом по этой группировке. Частично она будет способствовать дезорганизации работы исламистского движения, по крайней мере на короткое время, считают эксперты Центра ближневосточных исследований.

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