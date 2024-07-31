"Это мощный удар по ХАМАС": Данилов объяснил, что означает ликвидация Исмаила Хании
Ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является мощным ударом по этой группировке. Частично она будет способствовать дезорганизации работы исламистского движения, по крайней мере на короткое время.
Об этом в разговоре с OBOZ.UA рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. "Ситуация ясна – продолжение израильской программы целевых убийств, когда выдающиеся террористы или лидеры организации, которые они называют террористическими, уничтожаются", – сказал он.
Эксперт добавил: пока остается непонятным, откуда ударила ракета по резиденции Хании в Тегеране, однако предположительно это станет известно "сегодня-завтра".
"Это мощный удар по ХАМАС и напоминание о том, что Израиль использует эту тактику в борьбе со своими противниками", – говорит Сергей Данилов.
Что касается возможных последствий ликвидации одного из лидеров ХАМАС, по мнению эксперта, значительная эскалация маловероятна:
"ХАМАС ослаблен, он не многое может. Вопрос, как отреагируют иранцы. Здесь много неизвестных на самом деле. Я подозреваю, что ничего особенного не случится и значительной эскалации не произойдет".
Данилов напомнил, что это далеко не первое убийство, совершенное спецслужбами Израиля на территории Ирана.
"Десять лет назад, когда Моссад (разведка Израиля. – Ред.) пытался противодействовать иранской ядерной программе на территории Ирана, в Тегеране были убиты многие иранские ученые, связанные с атомной программой. Это далеко не первое убийство, которое израильские спецслужбы совершают на территории Ирана", – заметил он.
На переговорный процесс ликвидация Хании повлияет – ХАМАС теперь будет "трудно его возобновить". Эксперт добавляет, что ликвидированный главарь группировки был на самом деле "сибарит, миллиардер, который любил дорогую жизнь, хотел жить и непосредственно не управлял боевым крылом".
Убийство Хании "никак не повлияет ни на то, что ХАМАС станет более радикальным, ни на то, что он станет готов к компромиссу", говорит эксперт.
"Частно оно будет способствовать, по крайней мере, на короткое время, дезорганизации работы ХАМАС", – рассказал Данилов.
Как сообщал OBOZ.UA, Исмаила Ханию ликвидировали 31 июля в Тегеране, где он находился в рамках визита по случаю инаугурации нового президента Ирана. Хания был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и "главным врагом Израиля".
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Конгрессе США, заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать войну в Газе, пока весь военный потенциал ХАМАС не будет уничтожен. Он также раскритиковал участников антиизраильских митингов, заявив, что они стоят рядом с убийцами и насильниками.
По словам Нетаньяху, условия для прекращения огня и соглашения с ХАМАС об освобождении заложников "дозревают".
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