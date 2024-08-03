В Иране арестовали десятки человек после ликвидации предводителя ХАМАС: в NYT раскрыли подробности

В Иране арестовали более двух десятков человек после ликвидации главаря ХАМАС Исмаила Хании. В частности, речь идет о высокопоставленных должностных лиц разведки, военных чиновниках и персонале военного гостевого дома в Тегеране.

Видео дня

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников Ирана, знакомых с ходом расследования, которое ведется 3 августа. По словам источников, расследование взяло на себя специализированное разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое занимается шпионажем и выслеживает подозреваемых, которые могут привести к организаторам убийства.

Корпус часовых пока не предоставил никаких деталей по арестам или расследованию убийства лидера ХАМАС, включая причины. Однако они пообещали суровую месть.

Издание отмечает, что интенсивность и масштабы расследования, проведенного гвардейцами, свидетельствуют о том, насколько это убийство шокировало и всколыхнуло руководство страны.

В частности, массовые аресты подчеркивают, насколько большим провалом в сфере безопасности для руководства Ирана стало убийство Хании, которое произошло на тщательно охраняемом объекте в столице страны лишь через несколько часов после инаугурации нового президента.

Неспособность Ирана защитить как свою страну, так и своих ключевых союзников может стать "роковой для иранского режима". Это подает сигнал врагам страны о возможности свергнуть и уничтожить Исламскую Республику.

Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания – бывший премьер, последний министр иностранных дел Палестины, один из лидеров исламского движения сопротивления ХАМАС, признанного большинством стран террористическим. С 2017 жил в Катаре, но прибыл в Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана. 31 июля в Тегеране он был убит.

Хания была убита около двух часов ночи по местному времени, сразу после посещения церемонии инаугурации Масуда Пезешкиана и личной встречи с аятолой.

Как сообщал OBOZ.UA, ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является мощным ударом по этой группировке. Частично она будет способствовать дезорганизации работы исламистского движения, по крайней мере, на короткое время. Именно так считают эксперты Центра ближневосточных исследований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!