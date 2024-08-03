США готовятся перебросить на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты – NYT

Соединенные Штаты готовятся направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль, чтобы отомстить за смерть политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Количество самолетов для отправки обсуждается.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на информацию американских чиновников. Отмечается, что опрокидывание самолетов еще должно одобрить Пентагон.

Один из собеседников издания заявил, что американские силы в регионе намерены принять "необходимые меры", чтобы повысить боеспособность и защитить американских военных и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Тегеран группировок.

Издание отмечает, что вопрос о том, сколько американских самолетов будет направлено на Ближний Восток, еще не решен, он обсуждается.

Ожидается, что в ближайшее время операцию официально одобрят чиновники, включая министра обороны Ллойда Остина.

Чиновники также заявили, что США стремятся "откалибровать" свои действия, чтобы скорейшее отправить достаточное количество нужных типов самолетов для защиты Израиля, не создавая при этом впечатления эскалации конфликта.

Издание также отметило, что спикер Пентагона Сабрина Сингх в пятницу, 3 августа, поднял вопрос о вероятности того, что Соединенные Штаты также могут направить дополнительные войска в регион. Такая поддержка, по ее словам, будет носить оборонительный характер.

Она сказала, что во время телефонного разговора Остина со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом в пятницу утром министр обороны пообещал, что Соединенные Штаты помогут Израилю в его защите.

"Мы будем усиливать защиту наших сил в регионе", - сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA:

30 июля ЦАХАЛ нанес точечный удар по ливанскому Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы" Хаджи Мохсана, ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан.

Этот удар стал ответом Израиля на ракетные обстрелы ливанской группировки "Хезболла" 27 июля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где проживает религиозное сообщество друзей. Жертвами атаки стали 12 детей, еще более 30 человек получили ранения.

А уже 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находилась северная часть страны.

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