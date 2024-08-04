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Иран может атаковать Израиль уже в понедельник, 5 августа – Axios

Алексей Лютиков
Мир
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Иран может атаковать Израиль уже в понедельник, 5 августа – Axios

Официальные лица США предупредили, что уже 5 августа Иран может начать нападение на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль 13 апреля, когда было запущено сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.

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Кроме того, атака может быть более масштабной, и в ней также может быть задействована ливанская шиитская группировка "Хезболла". Об этом сообщает новостной портал Axios.

Генерал США, командующий американскими войсками на Ближнем Востоке Майкл Курилла прибыл в регион в связи с подготовкой к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана. Поездка американского генерала на Ближний Восток была запланирована до недавней эскалации отношений между Израилем, Ираном и "Хезболлой". Ожидается, что он воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защитила Израиль от нападения Ирана 13 апреля.

В то же время три официальных лица США и Израиля заявили, что ожидают нападения Ирана на Израиль уже в понедельник, 5 августа. В свою очередь главари Ирана и "Хезболлы" поклялись отомстить за убийства главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В этот раз администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что может оказаться сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защищала Израиль от предыдущего нападения Ирана. Это связано с тем, что убийство Хании произошло в контексте войны Израиля и ХАМАС, которая вызвала острые антиизраильские настроения во всем регионе.

Официальные лица США и Израиля заявили, что не знают, проведут ли Иран и "Хезболла" скоординированную атаку или будут действовать по отдельности. При этом они добавили, что Иран и "Хезболла" все еще работают над завершением своих военных планов и утверждением их на политическом уровне.

Иран может атаковать Израиль уже в понедельник, 5 августа – Axios

Напомним, ливанская шиитская группировка "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по северу Израиля. Террористы выпустили около 50 ракет, большая часть целей была перехвачена системой ПРО "Железный купол". Военно-воздушные силы Израиля незамедлительно нанесли ответный удар по пусковой установке, из которой террористы запускали ракеты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предостерегает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от эскалации. Он отмечает, что возможен рост риска региональной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.

Кроме того, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливана Бейруту. В результате был ликвидированы один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.

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