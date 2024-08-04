Иран может атаковать Израиль уже в понедельник, 5 августа – Axios

Официальные лица США предупредили, что уже 5 августа Иран может начать нападение на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль 13 апреля, когда было запущено сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.

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Кроме того, атака может быть более масштабной, и в ней также может быть задействована ливанская шиитская группировка "Хезболла". Об этом сообщает новостной портал Axios.

Генерал США, командующий американскими войсками на Ближнем Востоке Майкл Курилла прибыл в регион в связи с подготовкой к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана. Поездка американского генерала на Ближний Восток была запланирована до недавней эскалации отношений между Израилем, Ираном и "Хезболлой". Ожидается, что он воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защитила Израиль от нападения Ирана 13 апреля.

В то же время три официальных лица США и Израиля заявили, что ожидают нападения Ирана на Израиль уже в понедельник, 5 августа. В свою очередь главари Ирана и "Хезболлы" поклялись отомстить за убийства главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В этот раз администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что может оказаться сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защищала Израиль от предыдущего нападения Ирана. Это связано с тем, что убийство Хании произошло в контексте войны Израиля и ХАМАС, которая вызвала острые антиизраильские настроения во всем регионе.

Официальные лица США и Израиля заявили, что не знают, проведут ли Иран и "Хезболла" скоординированную атаку или будут действовать по отдельности. При этом они добавили, что Иран и "Хезболла" все еще работают над завершением своих военных планов и утверждением их на политическом уровне.

Напомним, ливанская шиитская группировка "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по северу Израиля. Террористы выпустили около 50 ракет, большая часть целей была перехвачена системой ПРО "Железный купол". Военно-воздушные силы Израиля незамедлительно нанесли ответный удар по пусковой установке, из которой террористы запускали ракеты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предостерегает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от эскалации. Он отмечает, что возможен рост риска региональной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.

Кроме того, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливана Бейруту. В результате был ликвидированы один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.