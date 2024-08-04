'Хезболла' массированно обстреляла Израиль с территории Ливана, ЦАХАЛ ответил сразу же. Видео

Ливанская шиитская группировка "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по северу Израиля. Террористы выпустили около 50 ракет, большая часть целей была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

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Военно-воздушные силы Израиля незамедлительно нанесли ответный удар по пусковой установке, с которой террористы запускали ракеты. Об этом сообщает The Times of Israel.

Под ракетный удар попали израильские поселения и посты Армии обороны Израиля вдоль границы в Верхней и Западной Галилее. Поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" заявила, что ее действия являются ответом на атаки Израиля на Кфар-Кела и Дейр-Сириан в Ливане. При этом в заявлении, в котором "Хезболла" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел, указано, что это не было ответом на убийство их высокопоставленного командира.

"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его доблестного и достойного сопротивления, а также в ответ на атаки израильского врага на южные поселения, особенно на атаки, направленные на села Кафр-Кила и Дейр-Сириан, в результате которых пострадали мирные жители, Исламское сопротивление включило новое поселение Бейт-Хиллель в свой график обстрелов и впервые обстреляло его десятками ракет "Катюша", – говорится в заявлении террористов.

Армия обороны Израиля не стала медлить с ответом и нанесла удары по боевикам в Ливане. В ЦАХАЛ заявили, что авиация нанесла удар по пусковой установке "Хезболлы", с которой были запущены снаряды, и по дополнительной террористической инфраструктуре в районе Марджаюн на юге Ливана. Кроме того, артиллерия Армии обороны Израиля открыла огонь, чтобы устранить угрозы в районе Одайссе.

Стоит отметить, что террористы "Хезболла" нанесли ракетные удары после того, как Пентагон заявил о намерении направить на Ближний Восток дополнительные истребители и военные корабли ВМС, а также после того, как официальные лица США и Великобритании потребовали от своих граждан покинуть Ливан.

Напомним, президент США Джо Байден предостерегает премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху от эскалации. Он отмечает, что возможен рост риска региональной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.

Кроме того, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливану Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.