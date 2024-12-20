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В немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Фото и видео

София Закревская
Мир
1 минута
1,0 т.
В немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Фото и видео

В пятницу, 20 декабря, в немецком Магдебурге автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, которые пришли на рождественскую ярмарку. На данный момент известно по меньшей мере об 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.

Видео дня

Представитель правительства земли Саксония-Ангальт подтвердил нападение. Водитель темной BMW сразу задержан, сообщает Bild.

Очевидец рассказал, что машина въехала прямо в толпу людей, которые направлялись к ратуше. Посетители ярмарки в панике разбегались.

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Рождественская ярмарка после инцидента была закрыта, также остановили движение трамваев. Людей призывали покинуть центр города.

В настоящее время личность задержанного водителя устанавливается. В сети тем временем появилась информация о том, что он – сирийский мигрант.

В полиции Магдебурга сказали, что пока неясно, действовал ли злоумышленник самостоятельно. Правоохранители отметили, что BMW проехала по ярмарке не менее 400 метров.

В немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Фото и видео
В немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, 11 декабря неподалеку от Иерусалима террорист устроил стрельбу, в результате которой погиб 10-летний мальчик. Еще три человека получили ранения средней и легкой степени тяжести.

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