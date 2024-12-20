В немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Фото и видео

В пятницу, 20 декабря, в немецком Магдебурге автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, которые пришли на рождественскую ярмарку. На данный момент известно по меньшей мере об 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.

Видео дня

Представитель правительства земли Саксония-Ангальт подтвердил нападение. Водитель темной BMW сразу задержан, сообщает Bild.

Очевидец рассказал, что машина въехала прямо в толпу людей, которые направлялись к ратуше. Посетители ярмарки в панике разбегались.

В сети показали кадры, на которых виден момент теракта. Внимание, кадры 18+

Рождественская ярмарка после инцидента была закрыта, также остановили движение трамваев. Людей призывали покинуть центр города.

В настоящее время личность задержанного водителя устанавливается. В сети тем временем появилась информация о том, что он – сирийский мигрант.

В полиции Магдебурга сказали, что пока неясно, действовал ли злоумышленник самостоятельно. Правоохранители отметили, что BMW проехала по ярмарке не менее 400 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 декабря неподалеку от Иерусалима террорист устроил стрельбу, в результате которой погиб 10-летний мальчик. Еще три человека получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!