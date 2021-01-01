Хроника коронавируса в Украине и мире на 1 января: на улицах дежурили полицейские, а люди праздновали Новый год в масках

Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 83,8 миллиона человек. Из-за празднования Нового года пока что не все страны подали данные о количестве заболевших за прошедшие сутки, но эта цифра уже составляет рекордных 736 тысяч.

Всего от болезни в мире умерло более 1,8 млн пациентов, а выздоровели – 59,3 млн. Больше всего больных COVID-19 на утро 1 января пока что зафиксировано в Мексике – 12,1 тыс.

Из-за пандемии в большинстве европейских странах мира как раз на рождественско-новогодние праздники усилили карантин, людям запретили выходить из дома, а праздновать Новый год разрешалось в узком семейном кругу. Многие города были пустыми, людям показывали праздничные фейерверки по телевизору.

В тех странах, где карантин усилен не был, все жители, которые выходили на улицы, должны были находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Как передает ВВС, в Лондоне, столице Великобритании, где коронавирусом заразились 2,6 млн. чел, отменили традиционный новогодний фейерверк на колесе обозрения "London Eye". Вместо него в телеэфире Би-би-си продемонстрировали фейерверки и лазерное шоу на нескольких достопримечательностях британской столицы. При этом 300 дронов рисовали в небе различные фигуры, символизирующие события 2020 года.

Тысячи полицейских на улицах Парижа следили за предотвращением массовых празднеств. Пионер электронной музыки Жан-Мишель Жар организовал виртуальный концерт в соборе Парижской Богоматери, воссозданном при помощи компьютерной графики.

Для предотвращения новой волны коронавируса, в столице Индии Нью-Дели и других крупных городах страны 31 декабря ввели комендантский час в ночное время.

А вот в Австралии, которая осенью заявила о победе над коронавирусом, люди праздновали Новый на улице, несмотря на действие карантина.

Что важно знать об атаке коронавируса: