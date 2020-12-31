Мир встречает 2021 год! Самый ожидаемый праздник в фото и видео. Онлайн

В ночь на 1 января Украина встречает Новый год 2021. И пока украинцы завершают последние приготовления к нему, у некоторых странах праздник уже встречают, в других он наступит на несколько часов позже, а еще в некоторых его отмечать не будут.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, кто и как в мире раньше и позже всех встретит самый ожидаемый праздник, который в этом году проходит в условиях пандемии и строгих карантинных запретов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как известно, Новый год впервые отметили 1 января в 153 году до нашей эры в Древнем Риме – в этот день обычно вступали в должность консулы. В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел собственный календарь ("юлианский"), утвердив окончательно начало года 1 января. Римляне праздник нового года посвящали Янусу – языческому богу выбора, дверей, входов, выходов и всех начал. От имени этого божества происходит название месяца январь.

В связи с существованием на Земле часовых поясов Новый год 2021 во все страны мира придет поочередно. Страной, которая первой встретит праздник, будет Республика Кирибати на островах Лайн в Тихом океане. Это государство поделено на три часовых пояса, и в самой восточной его части Новый год встречают первыми на Земле. По киевскому времени это произойдет 31 декабря в 12:00.

Одними из первых Новый год встречают также жители острова Чатем, который является частью Новой Зеландии, и островного государства Тонга.

Далее, около 13:00 по Киеву, 2021 год начнется в самой Новой Зеландии и в Антарктиде. А уже в 14:00 по нашему времени праздник придет на Дальний восток России, в частности на Камчатку. После чего встретит его и Австралия – примерно в 14:30-15:00.

Уже около 17:00 по Киеву Новый год придет на Дальний Восток – в Японию, Южную Корею и КНДР, в 18:00 – в Китай, а в 19:00 – в Индонезию.

В 20:00 по киевскому времени праздника дождутся в Бангладеше и на Шри-Ланке, в 20:15 – в Непале, а в 20:30 – в Индии.

В Пакистане, Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане Новый год начнется, когда в Украине будет 21:00. В 21:30 его встретят в Афганистане, а в 22:00 – в Армении, Азербайджане и Грузии.

И уже через 12 часов после начала 2021 года на островах Кирибати он достигает Украины. Одновременно с нами этот праздник отмечают Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

Центральной и Западной Европы Новый год дойдет уже через час, а Великобритании и Португалии – через два часа после Киева.

Следующие в последовательности – Северная и Южная Америки. Так, в 4:00 1 января по киевскому времени Новый год начнется в Бразилии, а в 5:30 – в Канаде (на самом восточном острове Ньюфаундленд).

В Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве 2021 год наступит в 7:00 по Киеву, а в последнюю очередь – в 13:00 1 января по киевскому времени – он начнется в государстве Самоа.

Новый год 1 января празднуют не во всех странах, причем в некоторых он даже запрещен законом:

Новый год в Израиле называется Рош ха-Шана и отмечается по лунному календарю в конце сентября – начале октября. 1 января в стране является обычным рабочим днем.

В Саудовской Аравии празднование Нового года 1 января запрещено законом. Полиция "Аль Мутава" следит, чтобы в продаже не было новогодней атрибутики, а на улицах не проводились какие-либо мероприятия. Государство строго следует религиозным предписаниям и отмечает Новый год в день весеннего равноденствия 21 марта.

Хотя Новый год, который наступает 1 января, в Китае признан официальным государственным праздником, празднуют его в другую дату – второе новолуние после дня зимнего солнцестояния, то есть в январе или феврале. Традиционно начало года отмечают массовыми фестивалями и шествиями, фейерверками, праздником фонарей и семейными застольями.

Иран использует Персидский календарь, согласно которому новый год наступает 22 марта, в праздник Новруз. Так же его отмечают в Афганистане, Азербайджане, Албании, Казахстане, Киргизии, Македонии, Таджикистане, Турции и Узбекистане.

В Бангладеш отмечают Бенгальский Новый год, который является национальным праздником и наступает 14 апреля. В этот день в парках страны проходят различные концерты и культурные мероприятия.

Из-за разнообразия культур и традиций в Индии Новый год отмечается в разное время. Официально праздник установлен на 22 марта, однако в штате Керала его празднуют 13 апреля, а на юге страны – в середине осени.

Новый год во Вьетнаме – Тет – празднуют по лунному календарю, в первый день первого месяца, – чаще всего он совпадает с китайским. Это самый большой и самый любимый праздник в стране, который может отмечаться целую неделю.

Хотя 1 января в Южной Корее является официальным выходным, более важным праздником здесь считается Соллаль – Корейский новый год, который отмечается в первый день лунно-солнечного календаря (обычно это начало февраля). Соллаль считается семейным праздником, во время которого корейцы наряжаются в национальную одежду, едят традиционную еду, встречают новогоднее солнце на берегу моря и чтят память предков.

Ряд европейских стран объявил о карантине во время новогодних и рождественских праздников. В частности, локдаун введено в Италии и Польше. Также Швеция, ранее не прибегала к жестким мерам, имеет усилила ограничения. В то же время в Украине пока остается анонсированный на январь локдаун.

Польша

С 28 декабря по 17 января в стране объявлен общенациональный карантин. По словам министра здравоохранения Адама Недзельского, в дополнение к уже действующим ограничениям закроют горнолыжные трассы, торговые центры и гостиницы. Работать будут только продуктовые магазины.

В новогоднюю ночь введут комендантский час – с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Италия

Правительство объявил общенациональный локдаун в стране во время рождественских и новогодних праздников – с 24 декабря по 6 января.

Так, на территории Италии будут действовать ограничения "красной зоны", как это было в марте.

В стране в это время будет запрещено:

выходить из дома без необходимости;

выезжать из своего региона;

работать магазинам (кроме продуктовых и аптек);

работать барам и ресторанам (кроме обслуживания на вынос).

В то же время останутся открытыми парикмахерские.

Также некоторые послабления возможны с 28 по 30 декабря и 4 января. Магазинам могут позволить работать до 21:00, а жителям – покидать город постоянного проживания, однако все перемещения должны быть оправданными.

Швеция

Также ввели карантин в Швеции, в которой с начала пандемии жестких ограничений не было.

Как заявил премьер-министр страны Стефан Левен, впервые рекомендуется носить маски в общественном транспорте (ранее это касалось только медучреждений):

ограничат количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах. Если это не будет эффективным, то заведения закроют;

работодателям рекомендовали позволить своим сотрудникам работать удаленно до 24 января;

к этой же дате будут учиться онлайн дети, старше 16 лет;

продажу алкоголя запретят после 20:00;

второстепенные общественные службы, находящиеся в подчинении государства, останутся закрытыми до 24 января. Это же касается бассейнов, спортивных центров и музеев.

Помимо этого:

Украина

Отметим, что в Украине планы правительства по карантину остались пока неизменными. Локдаун, или "карантин зимних каникул", введут с 8 по 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право сделать ограничения безотлагательными, если будет наблюдаться резкий рост количества больных.

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