Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 1 січня: на вулицях чергували поліцейські, а люди святкували Новий рік у масках

Коронавірус в світі і Україні вразив уже більше 8 3,8 мільйона осіб. За минулу добу у світі виявлено рекордних 736 тисяч захворілих.

Всього від хвороби померло понад 1,8 млн пацієнтів, а одужало – 59,3 млн. Найбільше хворих COVID-19 традиційно зафіксовано у США – 228,4 тис., у Бразилії – 56 тис., у Великобританії – 55,8 тис.

Через пандемію в більшості європейських країнах світу як раз на різдвяно-новорічні свята посилили карантин, людям заборонили виходити з дому, а святкувати Новий рік дозволялося у вузькому сімейному колі. Багато міст були порожніми, людям показували святкові феєрверки по телевізору.

В тих країнах, де карантин посилений не був, жителі, які виходили на вулиці, повинні були знаходитися у захисних масках і дотримуватися соціальної дистанції.

Як передає ВВС, в Лондоні, столиці Великобританії, де коронавірусом заразилося 2,6 млн. осіб, скасували традиційний новорічний феєрверк на колесі огляду "London Eye". Замість нього в телеефірі Бі-бі-сі продемонстрували феєрверки та лазерне шоу на декількох пам'ятках британської столиці. При цьому 300 дронів малювали в небі різні фігури, що символізують події 2020 року.

Тисячі поліцейських на вулицях Парижа стежили за запобіганням масових святкувань. Піонер електронної музики Жан-Мішель Жар організував віртуальний концерт в соборі Паризької Богоматері, відтвореному за допомогою комп'ютерної графіки.

Для запобігання нової хвилі коронавірусу, в столиці Індії Нью-Делі та інших великих містах країни 31 грудня ввели комендантську годину в нічний час.

А ось в Австралії, яка восени заявила про перемогу над коронавірусів, люди святкували Новий на вулиці, незважаючи на дію карантину.

Що важливо знати про атаку коронавірусу: