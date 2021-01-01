Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 1 січня: на вулицях чергували поліцейські, а люди святкували Новий рік у масках
Коронавірус в світі і Україні вразив уже більше 8 3,8 мільйона осіб. За минулу добу у світі виявлено рекордних 736 тисяч захворілих.
Всього від хвороби померло понад 1,8 млн пацієнтів, а одужало – 59,3 млн. Найбільше хворих COVID-19 традиційно зафіксовано у США – 228,4 тис., у Бразилії – 56 тис., у Великобританії – 55,8 тис.
Через пандемію в більшості європейських країнах світу як раз на різдвяно-новорічні свята посилили карантин, людям заборонили виходити з дому, а святкувати Новий рік дозволялося у вузькому сімейному колі. Багато міст були порожніми, людям показували святкові феєрверки по телевізору.
В тих країнах, де карантин посилений не був, жителі, які виходили на вулиці, повинні були знаходитися у захисних масках і дотримуватися соціальної дистанції.
Як передає ВВС, в Лондоні, столиці Великобританії, де коронавірусом заразилося 2,6 млн. осіб, скасували традиційний новорічний феєрверк на колесі огляду "London Eye". Замість нього в телеефірі Бі-бі-сі продемонстрували феєрверки та лазерне шоу на декількох пам'ятках британської столиці. При цьому 300 дронів малювали в небі різні фігури, що символізують події 2020 року.
Тисячі поліцейських на вулицях Парижа стежили за запобіганням масових святкувань. Піонер електронної музики Жан-Мішель Жар організував віртуальний концерт в соборі Паризької Богоматері, відтвореному за допомогою комп'ютерної графіки.
Для запобігання нової хвилі коронавірусу, в столиці Індії Нью-Делі та інших великих містах країни 31 грудня ввели комендантську годину в нічний час.
А ось в Австралії, яка восени заявила про перемогу над коронавірусів, люди святкували Новий на вулиці, незважаючи на дію карантину.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 захворіло 1 055 047 осіб. Померло 18 553 пацієнти, одужало – 709 993.
У світі лідерами за кількістю випадків є США (більше ніж 20,9 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш 7,6 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-й рядок.
В Україні циркулює кілька різновидів COVID-19 глобальної генетичної лінії B, яка пішла з Китаю. У ЦГЗ розповіли, які саме варіанти зафіксували.