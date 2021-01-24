Хроника коронавируса в Украине и мире 24 января: в Европе началась борьба с вакцинацией VIPов вне очереди
Коронавирус в Украине и мире поразил более 99,3 миллиона человек. Только за последние сутки было подтверждено почти 575 тысяч новых инфицирований, вместе с тем более 13 тыс. жителей планеты умерли от этой болезни.
Исследователи все чаще заявляют о выявлении новых, более заразных мутаций вируса, поэтому правительства развитых стран активно наращивают темпы иммунизации. В то же время в некоторых параллельно идет борьба с тайной вакцинацией против COVID-19. Как оказалось, не Украиной единственной, на днях в VIP-прививках заподозрили чиновников испанского Минобороны, еще раньше подобные скандалы вспыхнули в Австрии и Польши.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 187 897 всех случаев COVID-19. От него умерли 21 778 граждан, а 942 107 побороли вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 224 тыс. украинцев.
В мире лидерами по наибольшему количеству заражений являются США (более чем 25 млн), Индия (более 10,6 млн) и Бразилия (больше 8,7). Жертвами инфекции стали 2,1 млн человек, при этом 71,1 млн вылечились.
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что распространяемый в его стране мутант COVID-19 не только более заразный, но может быть и более смертоносным.
В Испании вспыхнул громкий скандал из-за "VIP-вакцинации", в результате которого начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мигель Анхель Вилларроя ушел в отставку. Его обвинили в прививке против COVID-19 вне очереди.
Вблизи Торонто (Канада) взялись развернуть два полевых госпиталя для того, чтобы разгрузить лечебные учреждения, где находятся больные коронавирусом, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Джастин Трюдо.
В Чехии в рамках акции протеста против локдауна открылись сотни баров и ресторанов, пишет DW.
В Израиле начинают делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 16 до 18 лет, сообщает The Time of Israel.
Во Франции людям рекомендуют в общественном транспорте избегать общения друг с другом или даже по телефону, чтобы снизить риск распространения COVID-19, передает Reuters.
Врач-вирусолог Алла Мироненко рассказала о главном признаке постковидного синдрома у пациентов, перенесших COVID-19.
Профессор Ольга Голубовская заявила, что Украине стоило бы самой производить вакцину против COVID-19, а не быть заложником политических ситуаций.
Компания AstraZeneca предупредила о задержках поставок доз своей вакцины.
Премьер Канады Джастин Трюдо призвал граждан отказаться от всех путешествий в течение пандемии и максимально оставаться дома.
На утро 24 января, более 4,8 миллиона человек из групп риска в различных странах мира, по данным портала Gedi Visual, уже получили прививки против коронавируса.
В мире за сутки выявили 574 547 новых случаев коронавируса. Согласно Worldometers, больше всего заражений было подтверждено в США – 172 913, Бразилии – 61 121, Британии – 33 552, Франции – 23 924, Мексике – 21 007 и России – 20 921. Еще 13 823 человека умерли от вируса.