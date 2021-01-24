Хроника коронавируса в Украине и мире 24 января: в Европе началась борьба с вакцинацией VIPов вне очереди

Коронавирус в Украине и мире поразил более 99,3 миллиона человек. Только за последние сутки было подтверждено почти 575 тысяч новых инфицирований, вместе с тем более 13 тыс. жителей планеты умерли от этой болезни.

Исследователи все чаще заявляют о выявлении новых, более заразных мутаций вируса, поэтому правительства развитых стран активно наращивают темпы иммунизации. В то же время в некоторых параллельно идет борьба с тайной вакцинацией против COVID-19. Как оказалось, не Украиной единственной, на днях в VIP-прививках заподозрили чиновников испанского Минобороны, еще раньше подобные скандалы вспыхнули в Австрии и Польши.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 187 897 всех случаев COVID-19. От него умерли 21 778 граждан, а 942 107 побороли вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 224 тыс. украинцев.

В мире лидерами по наибольшему количеству заражений являются США (более чем 25 млн), Индия (более 10,6 млн) и Бразилия (больше 8,7). Жертвами инфекции стали 2,1 млн человек, при этом 71,1 млн вылечились.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что распространяемый в его стране мутант COVID-19 не только более заразный, но может быть и более смертоносным.