Локдаун в Украине заканчивается: Степанов оценил эффект и показал список новых запретов
Благодаря усиленному карантину, который длился в Украине с 8 по 24 января, удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на своей странице в Facebook. Он поблагодарил всех, кто придерживался ограничений, в частности предпринимателям, которые "выбрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения".
"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", – написал министр.
Он напомнил. что с понедельника, 25 января, Украина возвращается к тем карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.
Что запрещено в Украине с 25 января:
проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.
Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти).
Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.
Перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).
Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.
Размещение в заведениях питания больше 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра.
Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты.
Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Работа общепита с 23:00 по 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00.
Пребывание в общественном транспорте и в общественных зданиях и сооружениях без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.
Самовольное оставление места изоляции или обсервации.
Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).
Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.
Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала учебного заведения.
Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).
Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.
Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.
Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).
Как сообщал OBOZREVATEL:
после 24 января Украина вернется к "оранжевой" карантинной зоне.
Степанов отмечал, что продление карантина в его адаптивном формате необходимо, поскольку после новогодних праздников может наблюдаться всплеск заболеваемости.
О том, что усиленный карантин не будут продлевать, говорил и главный санврач Украины Виктор Ляшко. Однако он подчеркнул, что есть определенные переменные, которые нельзя предсказать и учесть в прогнозах.