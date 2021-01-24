Локдаун в Украине заканчивается: Степанов оценил эффект и показал список новых запретов

Благодаря усиленному карантину, который длился в Украине с 8 по 24 января, удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на своей странице в Facebook. Он поблагодарил всех, кто придерживался ограничений, в частности предпринимателям, которые "выбрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения".

"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", – написал министр.

Он напомнил. что с понедельника, 25 января, Украина возвращается к тем карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Что запрещено в Украине с 25 января:​​​​​​​

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти).

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.

Перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

Размещение в заведениях питания больше 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра.

Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты.

Пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Работа общепита с 23:00 по 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

Пребывание в общественном транспорте и в общественных зданиях и сооружениях без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Самовольное оставление места изоляции или обсервации.

Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала учебного заведения.

Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).

Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.

Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.

Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

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