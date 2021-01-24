Врач назвала главный признак постковидного синдрома

Вследствие постковидного синдрома у людей, переболевших COVID-19, могут наблюдаться головные боли и обострение других болезней.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-вирусолог Алла Мироненко. "Коронавирус – это такая болезнь, где тонко, там и рвется. Когда у человека есть какие-то проблемы, они обостряются во время COVID-19", – пояснила она.

По словам медика, астения, то есть слабость и быстрая утомляемость, наблюдается после любой инфекционной болезни, "особенно тяжелой". В частности, эти симптомы имеющиеся и у тех, кто перенес коронавирус.

В то же время, как рассказала врач, наиболее типичным признаком постковидного синдрома является головная боль.

"Бывает, что долго длится головная боль, которая плохо снимается. Или, например, утром голова не болит, а после обеда или ближе к вечеру начинает болеть", – сообщила она.

Медик добавила, что головная боль может быть признаком "малосимптомного протекания коронавируса", и впоследствии, после выздоровления, еще беспокоит человека в течение определенного времени.

"Часто бывает, когда у человека даже нет температуры, но очень стабильная и сильная головная боль, которая плохо снимается еще во время болезни. Затем, когда болезнь вроде бы и прошла, температуры нет, но головные боли еще могут мучать. Это достаточно индивидуально" , – заметила врач.

Как писал OBOZREVATEL, ведущая инфекционист МОЗ Ольга Голубовская сообщила, что в ведомстве планируют создать группу по подготовке к реабилитации пациентов, болевших коронавирусом. Планируется создание различных программ по реабилитации.