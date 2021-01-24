Голубовская: перекрестного иммунитета от разных штаммов коронавируса не будет

Перекрестного иммунитета от разных штаммов коронавируса, вероятнее всего, не будет.

Как сказала в эфире телеканала "Прямой" врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, недавно стало известно, что плазма крови выздоровевших от COVID-19 пациентов не нейтрализует другие штаммы вируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У меня была надежда, что этот штамм в Великобритании все-таки не такой смертоносный. Но в последние дни я уже в этом начинаю сомневаться", – отметила она.

Таким образом, новым штаммом коронавируса можно заразиться сразу после или даже одновременно с заражением COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко заявил, что у людей, вероятно, существует так называемый перекрестный иммунитет к менее опасным коронавирусам.

Директор Global Virus Network Center of Excellence, советник Всемирной организации здравоохранения и адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков считает, что следующая пандемия может опять прийти из Китая, так как все вирусы возникают там.