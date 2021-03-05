Хроника коронавируса на 5 марта: Украина оказалась на 11-м месте в мире по приросту больных

По состоянию на пятницу, 5 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 116,2 млн человек. За минувший день выявили 446 747 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 89 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,5 млн пациентов. При этом выздоровели – более 91,8 млн. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 68 тыс., Бразилии – 74 тыс. и Франции – 25 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии в Украине заболели 1 374 762 человека, болезнь унесла 26 591 жизнь, однако 1 186 873 украинца вылечились.

В ООН назвали самые распространенные фейки о COVID-19, которые распространялись в Украине и мире.

Виктор Ляшко сказал, что в Украине подтвердился факт наличия "британского" штамма COVID-19.

Украина оказалась на 11-м месте в мире по приросту больных за минувшие сутки. В стране заболели 10 057 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Сложная ситуация с COVID-19 в Украине наблюдается в Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской областях. Не исключено, что там могут усилить карантин и ввести "красную" зону, сообщил Максим Степанов.