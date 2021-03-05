В Израиле заявили о победе над коронавирусом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 марта заявил, что страна стала первой в мире, победившей коронавирус.

По его словам, это стало возможно благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации от COVID-19, сообщает The Times Of Israel.

"Израиль – первая страна в мире, вышедшая из "короны". С этим "зеленым паспортом" вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", – сказал Нетаньяху в интервью американскому телеканалу о COVID-паспортах.

Премьер-министр сказал, что он надеется вакцинировать все взрослое население Израиля к концу марта и полностью открыть страну к апрелю 2021 года.

"Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня он также будет называться нацией вакцинации. Мы устанавливаем модель для мира, и мы очень ею гордимся", – добавил он.

Напомним, вакцину в Израиле закупает государство, а покрывает медицинская страховка. Как и в большинстве стран, очередь на прививки распределена по возрастным категориям: сначала идут пожилые люди, а затем – более молодое население.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израиль стал первой страной в мире, где прививку от коронавируса получило уже более половины населения страны.